politique



Un engagement né d'un ras-le-bol citoyen

Comme une très large majorité de Français, Guido Raeymaekers a vu peu à peu monter un sentiment de consternation face à l'impuissance des gouvernements successifs à apporter des réponses durables aux difficultés du pays.

Le délabrement des services publics, le déclassement de l'école, les tensions croissantes dans le système de santé, l'affaiblissement économique de la France et la perte de son influence sur la scène internationale l'ont convaincu qu'il était temps de reprendre l'initiative en proposant une alternative politique concrète, indépendante et tournée vers l'efficacité.





Dépasser les clivages idéologiques



Son engagement est né d'un constat simple : les réponses aux problèmes du quotidien ne peuvent plus être prisonnières des affrontements idéologiques et des logiques partisanes qui paralysent l'action publique depuis des décennies.

Guido Raeymaekers revendique ainsi une démarche apolitique et pragmatique, fondée sur le bon sens, l'expérience de terrain et la recherche de solutions objectives et durables. Son ambition est de porter une parole issue de la société civile, libre des appareils politiques traditionnels et attentive aux préoccupations réelles des Français.

"Je ne suis ni le candidat d'un parti, ni celui d'une idéologie. Je veux être le candidat des solutions. Les Français attendent que l'on s'occupe enfin de leurs problèmes quotidiens plutôt que de querelles de chapelles. Dans cette optique, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre pour redresser le pays, qu'elles viennent de droite, de gauche ou du centre.", déclare Guido Raeymaekers.





Un gouvernement technique composé d'experts

Parmi les principes qui fondent sa démarche, Guido Raeymaekers défend la constitution d'un gouvernement technique composé d'experts reconnus dans leurs domaines respectifs, choisis pour leurs compétences, leur expérience et leurs résultats.

Face à la complexité des défis auxquels la France est confrontée, l'efficacité de l'action publique suppose de confier les responsabilités ministérielles à des femmes et des hommes maîtrisant les réalités du terrain : enseignants pour l'éducation, professionnels de santé pour la santé, entrepreneurs et économistes pour l'économie, spécialistes de la sécurité pour les questions régaliennes...

"Personne n'accepterait de monter dans un avion piloté par un incompétent. Pourquoi acceptons-nous que des secteurs essentiels de notre pays soient dirigés par des responsables qui n'en connaissent ni les contraintes ni les réalités ?", souligne le candidat.





Un modèle : Cincinnatus

Cincinnatus était un patricien romain qui s’est vu attribuer les pleins pouvoirs pour six mois afin de résoudre une crise. Il est retourné à son statut de simple citoyen au bout de seize jours, une fois le problème résolu.



La candidature de Guido Raeymaekers s'inscrit dans la même philosophie : une approche politique privilégiant la lucidité, la responsabilité et le désintéressement.

L'objectif immédiat est désormais de réunir les 500 parrainages d'élus locaux nécessaires à la validation de sa candidature. Guido Raeymaekers lance un appel aux maires et aux élus de toutes sensibilités afin qu'ils permettent l'expression démocratique d'une voix citoyenne indépendante dans le débat présidentiel de 2027.

Au-delà d'une candidature, il s'agit de démontrer qu'une autre manière de faire de la politique est possible : une politique qui part du terrain, qui écoute les citoyens et qui recherche l'efficacité avant l'affichage.

À propos de Guido Raeymaekers

Agé de 65 ans, Guido Raeymaekers est né en Belgique. Naturalisé français en 1986, il est titulaire d'un doctorat en chirurgie dentaire obtenu en 1989. Père de trois enfants, il exerce depuis plusieurs décennies comme chirurgien-dentiste à Caen. Son engagement repose sur la conviction que le redressement de la France exige davantage de pragmatisme, de responsabilité et de compétence technique.





Contacts et informations



Site de campagne : candidat-2027.fr

Mouvement : Union Cincinnatiste

Informations complémentaires : presidentielle-france-2027.fr