pratique

Pourquoi les piqûres de moustiques démangent-elles ?

Lorsqu’un moustique pique, il injecte sa salive, contenant un anticoagulant : celui-ci neutralise les plaquettes pour que le sang reste liquide et ne bouche pas la trompe de l'insecte. Mais ce produit provoque aussi la réaction immédiate des mastocytes, des cellules spécialisées situées dans la couche inférieure de la peau. Celles-ci sécrètent notamment de l'histamine, un neuromédiateur responsable de la démangeaison désagréable.





Qu’est-ce que Bite Helper ? Comment ça marche ?



Le Bite Helper est un petit appareil électronique à peine plus grand qu’un stylo. Le Bite Helper utilise une technologie innovante, "Thermo-Pulse", qui produit chaleur et vibrations apaisantes. Sur une peau sèche, il suffit d’appliquer l’extrémité métallique du Bite Helper directement sur la zone affectée. Ensuite, on maintient le bouton d’activation pendant 45 secondes maximum et le tour est joué : plus de démangeaison.





Deux actions combinées interviennent pour supprimer la démangeaison :

- La première est l’application de vibrations sur la zone ayant fait l’objet d’une piqure.

- La seconde est l’action de la chaleur.



Une solution pour tous, sans médicament ni produit chimique



La vibration sert à délimiter la zone à traiter par son action massante sur l’inflammation des tissus et augmente le flux sanguin pour préparer l’intervention de la chaleur.



La chaleur sur la zone à traiter atténue l’effet de l’anticoagulant injecté par le moustique. La réunion de ces deux facteurs a fait l’objet d’un brevet après plusieurs années d’étude.



L’objectif a été de déterminer la vitesse idéale d’accroissement de la chaleur produite pour augmenter le flux sanguin, la température précise à laquelle l’anticoagulant injecté par le moustique est neutralisé et en complément trouver la fréquence idéale des vibrations pour inhiber la démangeaison.



Bite Helper peut être utilisé par toute la famille, toutefois le fabricant préconise un âge minimum de 4 ans pour son application. Si toutefois la démangeaison persiste après la première application, le Bite Helper peut être appliqué de nouveau sur la zone affectée. Mais il est conseillé d’attendre au moins 60 secondes entre chaque application.





Prix et distribution

Bite Helper est distribué en pharmacie et dans la plupart des campings ainsi que dans les réseaux de distribution de proximité (tabac presse, épicerie, bricolage…) au prix de 34,90€ TTC. Il est également disponible à la vente sur internet, via les sites www.bitehelper.fr ou www.bitehelper-shop.com

Attention, face à son succès aux Etats Unis, il existe plusieurs contrefaçons, dangereuses d'utilisation. Privilégiez un emballage en français avec la mention "Produit Original Bite Helper".