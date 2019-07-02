68,1 % rechargent habituellement à domicile et 18 % sur leur lieu de travail.

Les conducteurs de véhicules électriques en France bénéficient d’une expérience de recharge rapide et fluide, mais ils restent peu conscients du coût réel de la recharge publique. Telles sont les conclusions du 1er Baromètre de la Mobilité Électrique en France, réalisé par Zunder sur des stations de recharge ultra-rapide situées le long des autoroutes françaises.

Le temps moyen de recharge observé était de 31 minutes, suffisant pour récupérer environ 60 % de la batterie et poursuivre le trajet. La grande majorité (96,9 %) n’a pas eu à attendre pour se brancher, et ceux qui ont dû patienter l’ont fait en moyenne 16 minutes.

Ces résultats confirment que le réseau de recharge rapide français offre déjà une expérience solide et efficace pour les trajets longue distance.

Bien que la satisfaction soit élevée, près de deux conducteurs sur trois (65,7 %) ne connaissent pas le coût de leur session de recharge. Cela souligne la nécessité d’une communication plus claire auprès des utilisateurs — un facteur clé pour renforcer la confiance dans la mobilité électrique et faciliter la comparaison entre opérateurs.

La recharge à domicile reste la norme : 68,1 % des conducteurs interrogés déclarent recharger principalement chez eux, tandis que 18 % le font sur leur lieu de travail.