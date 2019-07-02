24 | Communiqué de presse
Etude: 66 % des conducteurs français ignorent le coût de la recharge de leur véhicule électrique.
Published on 18/11/2025 à 11:07
-
66 % des conducteurs français ignorent le coût de leur recharge électrique
-
Le temps moyen de recharge sur autoroute est de 31 minutes.
-
96,9 % ont trouvé immédiatement une borne disponible.
-
68,1 % rechargent habituellement à domicile et 18 % sur leur lieu de travail.
-
Les conducteurs de véhicules électriques en France bénéficient d’une expérience de recharge rapide et fluide, mais ils restent peu conscients du coût réel de la recharge publique. Telles sont les conclusions du 1er Baromètre de la Mobilité Électrique en France, réalisé par Zunder sur des stations de recharge ultra-rapide situées le long des autoroutes françaises.
Le temps moyen de recharge observé était de 31 minutes, suffisant pour récupérer environ 60 % de la batterie et poursuivre le trajet. La grande majorité (96,9 %) n’a pas eu à attendre pour se brancher, et ceux qui ont dû patienter l’ont fait en moyenne 16 minutes.
Ces résultats confirment que le réseau de recharge rapide français offre déjà une expérience solide et efficace pour les trajets longue distance.
Bien que la satisfaction soit élevée, près de deux conducteurs sur trois (65,7 %) ne connaissent pas le coût de leur session de recharge. Cela souligne la nécessité d’une communication plus claire auprès des utilisateurs — un facteur clé pour renforcer la confiance dans la mobilité électrique et faciliter la comparaison entre opérateurs.
La recharge à domicile reste la norme : 68,1 % des conducteurs interrogés déclarent recharger principalement chez eux, tandis que 18 % le font sur leur lieu de travail.
-
La recharge publique, notamment sur autoroute, s’impose comme un complément essentiel pour les longs trajets et fait désormais partie des habitudes d’une communauté d’usagers de plus en plus expérimentée. Plus de la moitié (54,3 %) des conducteurs utilisent un véhicule électrique depuis un à trois ans.
« La recharge ultra-rapide est devenue un élément essentiel de la mobilité électrique en Europe. Notre engagement est de faire de chaque arrêt une expérience fluide et efficace, en accompagnant les conducteurs français vers une nouvelle étape de maturité dans la mobilité durable »,a déclaré Daniel Pérez, PDG et cofondateur de Zunder.
À propos de l’étude
Enquête menée par Zunder auprès de 550 conducteurs de véhicules électriques lors de leurs arrêts de recharge dans des stations situées sur les autoroutes françaises en juillet et août 2025.
A propos de Zunder
Zunder est une entreprise espagnole spécialisée dans la construction et l’exploitation de stations de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques (VE). Elle a été fondée en 2017 à Palencia, en Espagne, par Daniel Pérez et Lorenzo Antolín. Depuis ses débuts, Zunder a élargi son champ d’action : non seulement elle déploie et gère un réseau de bornes en propre, mais elle propose également un logiciel de supervision (plateforme de gestion et exploitation de bornes) pour des installations tierces.
Site: www.zunder.com/fr/
Communiqué publié par Marta
Published on 18/11/2025 à 11:07 sur 24presse.com
Marta
Zunder
www.zunder.com/fr/
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Marta
Zunder
Website
www.zunder.com/fr/
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "pratique"
Etude: 66 % des conducteurs français ignorent le coût ...Publié le 18/11/2025 à 11:07 Baromètre des prix de l'assurance - Août 2025...Publié le 19/08/2025 à 13:00 DétruiRAT, un piège écologique et sans souffrance ani...Publié le 07/05/2024 à 09:53 VTC : Mryde l’application sans commission...Publié le 30/04/2024 à 09:38 Exosfer: OBD Protect, dispositif antivol pour tous les v...Publié le 04/01/2024 à 15:22 Le Clan Web : des cursus et formations spécifiques cent...Publié le 13/09/2023 à 10:29 Nouveau Manuel de Cours "Tactical Emergency Casualty Car...Publié le 24/08/2023 à 12:47 Lépine 2023 : La Binzy, poubelle domestique à porte pl...Publié le 18/04/2023 à 13:51 Wylly : vendre sa voiture aux enchères à des professio...Publié le 13/12/2022 à 11:38 Téléconsultationsjuridiques.fr, premier site de consul...Publié le 01/04/2022 à 13:37