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Bordeaux, le 26 juillet 2026 – Lorsqu’un incendie se déclare, une question revient rapidement chez les habitants : dans quelle direction la fumée va-t-elle se déplacer ? Pour apporter des éléments de compréhension accessibles à tous, Stéphane Delgado a développé FeuxGironde.fr, un outil cartographique permettant de visualiser les foyers détectés, les vents prévus et la trajectoire estimée des panaches de fumée.

Accessible depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, le site propose une vue d’ensemble de la situation en Gironde et dans les départements voisins. L’utilisateur peut afficher différentes couches d’information : foyers actifs, panaches de fumée estimés, direction du vent, qualité de l’air modélisée et radar de pluie. Deux niveaux de lecture, « Simplifié » et « Expert », permettent d’adapter l’affichage aux besoins de chacun.

Comprendre où la fumée pourrait se déplacer

FeuxGironde.fr ne se limite pas à positionner des foyers sur une carte. L’outil calcule également la direction que pourrait prendre la fumée en fonction des prévisions de vent.

Une animation permet d’observer l’évolution estimée du panache pendant plusieurs heures. L’utilisateur peut notamment modifier la durée de projection, la hauteur de transport de la fumée, son ouverture latérale ou encore sa vitesse de déplacement.

La fonction « Ma commune » permet de rechercher directement une ville afin de consulter l’heure approximative à laquelle la fumée pourrait l’atteindre, ainsi que la qualité de l’air modélisée à cet endroit. Ces horaires sont présentés sous forme de fourchettes, car la direction du vent peut évoluer rapidement.

« Lorsque de grands incendies se produisent, les habitants cherchent surtout à comprendre ce qui se passe autour de chez eux. J’ai voulu réunir des données dispersées dans une interface plus simple à consulter. FeuxGironde.fr ne remplace évidemment pas les secours ou les autorités, mais il peut aider chacun à mieux visualiser la situation », explique Stéphane Delgado, créateur du site.

Plusieurs sources publiques réunies sur une seule carte

Pour fonctionner, FeuxGironde.fr assemble différentes sources de données publiques :

les points chauds détectés par les satellites de la NASA ;

les prévisions de vent du modèle français AROME de Météo-France ;

les prévisions du modèle météorologique européen ECMWF ;

les données de qualité de l’air issues du modèle européen CAMS ;

les images du radar de pluie.

Le rapprochement de ces informations permet d’obtenir une représentation plus lisible des foyers repérés, des conditions météorologiques et du déplacement possible des fumées.

La carte permet également de sélectionner un foyer afin de consulter l’heure de sa détection, son intensité mesurée et la direction estimée de son panache.

Des informations pédagogiques sur la qualité de l’air

FeuxGironde.fr affiche une estimation de la qualité de l’air et accorde une attention particulière aux particules fines PM2,5 et PM10 présentes dans les fumées.

Le site propose des explications simples sur la différence entre ces particules. Les PM10 affectent principalement les voies respiratoires supérieures, tandis que les PM2,5, beaucoup plus fines, peuvent pénétrer profondément dans les poumons. L’outil rappelle également que les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant de troubles respiratoires ou cardiaques sont particulièrement sensibles à la pollution liée aux fumées.

Ces informations restent cependant indicatives : la qualité de l’air affichée provient d’un modèle européen et non nécessairement d’un capteur installé dans la commune consultée.

Un outil d’information, et non un dispositif d’alerte

Le créateur de FeuxGironde.fr insiste sur les limites de la plateforme. Les satellites détectent des sources de chaleur, et non directement les flammes. Un foyer récemment apparu peut ne pas être immédiatement visible, tandis qu’un point plus ancien peut correspondre à un feu déjà maîtrisé ou éteint.

De la même manière, le panache de fumée affiché est le résultat d’un calcul. Il ne prend pas précisément en compte le relief, les phénomènes de convection au-dessus du feu, les brises locales ou les changements très rapides de direction du vent.

FeuxGironde.fr ne diffuse donc aucune consigne d’évacuation ou de sécurité. En cas de danger, les informations communiquées par la préfecture, le SDIS, les services de secours, les autorités sanitaires et le dispositif FR-Alert sont les seules à faire foi.

À propos de FeuxGironde.fr

FeuxGironde.fr est un outil cartographique indépendant développé par Stéphane Delgado. Il a pour objectif de rendre plus accessibles différentes données publiques relatives aux feux, au vent, aux fumées, à la qualité de l’air et aux précipitations.

Le service est consultable à l’adresse : https://www.feuxgironde.fr/

Contact presse

Stéphane D.

Créateur de FeuxGironde.fr

E-mail : s.delgado33@gmail.com

Site : https://www.feuxgironde.fr/