Quatre niveaux de traitements pour une eau bio-compatible



La fontaine AMBRA délivre une eau "pure & vivante" d’une qualité comparable à celle des sources des montagnes. En plus d’une purification optimum, elle intègre le module de bio-dynamisation et d’information de l’eau réalisé par Aqua Dyn Auroville® pour la rendre compatible avec l’eau biologique du corps.



1 - Purification optimum par Osmose Inverse : Suppression de toutes particules solides en suspension, résidus chimiques (chlore, nitrates,…), résidus médicamenteux, herbicides, pesticides, métaux lourds, bactéries, virus, sels, etc... Une technologie développée par Chandra®.



2 - Bio Dynamisation : Infusion d’ondes de très hautes fréquences pour restructurer l’eau purifiée et lui redonner énergie et vitalité. By Aqua Dyn Auroville®



3 - Libération d'oligoéléments : La bio-dynamisation s’effectue via une électrode composée d’or, de cuivre et d’argent. Sous cette forme ionique à l’état naissant, les oligo-éléments deviennent assimilables par le corps. Le cuivre est antiviral et antibactérien, l’or agit sur les globules blancs et l’argent est bactéricide.



4 - Information par la lumière et le son® : Une technologie intégrée développée par Aqua Dyn Auroville®, consistant à la diffusion de fréquences lumineuses et sonores pour rehausser le taux vibratoire de l’eau.





Bon pour les hommes et pour la planète



Il n’y a plus à choisir entre l’eau du robinet chlorée ou les bouteilles en plastiques polluantes, directement reliée au réseau d’eau municipale, la fontaine AMBRA offre un débit continu d’eau d’une qualité unique.



L’achat d’une fontaine AMBRA contribue par ailleurs au soutien à la branche humanitaire d’Aqua Dyn Auroville, Aqua Dyn For The People®, qui vient en aide aux populations vulnérables en installant gratuitement des fontaines d’eau pure & bio-dynamisée.





Tarif et distribution

La fontaine Ambra est disponible à la vente sur le site www.chandratheworld.com au prix de 2620,00 € TTC (garantie deux ans).





A propos d’Aqua Dyn Auroville®



Aqua Dyn Auroville est un centre de recherche leader de la bio-dynamisation et de l’information de l’eau par la lumière & le son® depuis 25 ans. Après avoir lancé la Fontaine Mélusine, 1ère fontaine d’eau bio-dynamisée en Europe, Aqua Dyn Auroville® a choisi d’associer sa technologie aux modèles de finition italienne produits par Chandra pour une qualité totale.





A propos de Chandra



Chandra est une entreprise italienne spécialisée dans la production de fontaines de purification design et de haute qualité. Elle a choisi d’intégrer la technologie d’Aqua Dyn Auroville à ses modèles pour offrir un traitement de l’eau qui va au-delà de la simple purification.