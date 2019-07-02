24 | Communiqué de presse
Native Camp: service de conversation en japonais nouvelle génération
La plateforme ambitionne de révolutionner l'apprentissage du japonais en offrant un accès illimité et à la demande à des professeurs natifs professionnels.
Native Camp, la plus grande plateforme d'apprentissage des langues au Japon, lance des cours de japonais en ligne illimités en France ( un mois d'essai gratuit)
Cours particuliers illimités avec des professeurs de japonais natifs
Native Camp Japanese est le seul service d'abonnement au monde proposant des cours particuliers illimités avec des professeurs de japonais natifs pour un forfait mensuel fixe de 169 €. Les cours sont disponibles 24h/24 et 7j/7, permettant aux apprenants de commencer à étudier immédiatement grâce à un accès à la demande.
Cette formule aide les utilisateurs à adopter des habitudes d'apprentissage régulières et à obtenir des résultats durables. En combinant des professeurs natifs, un accès illimité et des cours disponibles en temps réel, Native Camp Japanese répond à un large éventail d'objectifs d'apprentissage : de la pratique quotidienne de la conversation et des études intensives à la préparation aux examens et à la compréhension culturelle. Les cours sont adaptés à tous les niveaux, du débutant complet au locuteur avancé.
Offre de lancement exclusive pour les nouveaux utilisateurs: un mois d'accès gratuit
Pour fêter son lancement, Native Camp Japanese offre un coupon promotionnel exclusif aux nouveaux membres.
Coupon de réduction de 169 € via le lien dédié (https://ja.nativecamp.net/fr/?cc=24presse_fr)
Cette offre est valable jusqu'au 28 février 2026 (samedi) à 23h59.
Caractéristiques principales de Native Camp Japanese
- Cours particuliers en ligne illimités avec des professeurs de japonais natifs
- Accès à la demande 24h/24 et 7j/7
- Apprentissage axé sur la conversation pour optimiser l'expression orale
- Supports pédagogiques complets, incluant la préparation au JLPT
- Convient aux débutants, aux apprenants intermédiaires et aux locuteurs avancés
Plus d'informations sur Native Camp Japanese en France :
https://ja.nativecamp.net/fr/?cc=24presse_fr
Native Camp Inc. s'engage à démocratiser l'accès à un enseignement du japonais de qualité à travers le monde. Son lancement en France représente une étape importante de sa stratégie de croissance internationale.
A prpos de Native Camp
Company Information
Native Camp Inc.
Shibuya, Tokyo, Japan
Media Contact
media.ja@nativecamp.co.jp
https://ja.nativecamp.net/fr/?cc=24presse_fr
