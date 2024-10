pratique



Une médaille gravée pour identifier un chien ou chat perdu



Chaque année, 70 000 animaux de compagnie sont déclarés perdus par leur propriétaire. L'identification est indispensable pour maximiser les chances de retrouver son chien ou son chat. Pour cela, la médaille gravée est un accessoire pratique, utile, à moindre coût et complémentaire à la puce électronique.



Lorsqu'un animal vagabonde, le premier réflexe est de regarder s'il porte une médaille à son collier afin d'appeler son maître. En effet, les autres moyens d'identification (puce ou tatouage) nécessitent de se rendre à la fourrière, à la SPA ou à la mairie pour lire le numéro et consulter le fichier d'identification national.



La perte ou la fugue de son chien ou de son chat est une source d'angoisse pour leur maître. La médaille personnalisée avec le nom et le numéro de téléphone du propriétaire permet de gagner un temps précieux.



Pas besoin de se déplacer ni d'attendre l'ouverture du vétérinaire, en un coup d'oeil la personne qui trouve un animal peut avoir les coordonnées de son maître. Et savez-vous qu'un animal avec une médaille a 30% de chances en plus de retrouver son maître ?





Une médaille en forme de cœur, d'empreinte de patte, ou la classique médaille ronde



TGL Création, graveur montpelliérain, lance sa gamme de médailles gravées pour chiens et chats, pour faciliter l'identification d'un animal perdu ou trouvé. Deux gammes sont proposées :

- La gamme standard, pour les plus casaniers et/ou les chiens fans de mode, qui pourront choisir entre 12 formes et 10 coloris (os, cœur, étoile, rond...)



- La gamme premium, pour les aventuriers qui pourront compter sur la résistance des médailles en laiton nickelé

Chaque médaille est personnalisable sur le site tglcreation.com. Le simulateur permet de visualiser la couleur, la police et la taille des caractères pour créer une médaille unique pour son compagnon à quatre pattes.





A retenir :



> 30 % de chances en plus de retrouver son animal

> 2 gammes : Standard et Premium

> 15 modèles de médailles

> 10 couleurs

> Prix : de 8,90 € à 13,90€

> Tarifs dégressifs dès 2 médailles



Onyx porte une médaille Premium en laiton nickelé





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici