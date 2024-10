pratique



Un service qui a pour but de relancer le commerce de proximité



L’idée du concept est venue suite à la fermeture des préfectures en novembre 2017 qui a engendré des délais d’attente bien souvent trop longs pour l’immatriculation de véhicules d’occasion. Pour beaucoup, faire sa carte grise est devenu un véritable "parcours du combattant".



Dépôt Carte Grise, c’est un service de proximité rapide et efficace côté clients qui représente l’occasion pour les buralistes de diversifier leur offre.





Combien ça coûte ? Deux tarifs uniques :



- 29€90 ttc pour un certificat d’immatriculation, et un duplicata

- 19€90 ttc pour un changement domicile et l’enregistrement d’une cession





Un partenariat avec la coopérative des buralistes



Le 15 avril, le groupe annonce la signature d’un partenariat avec BuralCoop, la coopérative qui œuvre à apporter des solutions concrètes aux buralistes désireux de pérenniser leur activité.



Pour Dépôt Carte Grise, ce partenariat est l’occasion de crédibiliser son offre et de se faire connaitre auprès de 10 000 adhérents de l’association.





A propos de Dépôt Carte Grise



Dépôt Carte Grise a été créée en juillet 2018 par Rudy Pellegrini, gérant de garages automobiles, Frédéric Martini, créateur de plusieurs sociétés dans le secteur de l’automobile, Alexia Pellegrini, business manager et Romain Arsiquaud, business développer.



La startup propose aux buralistes de vendre un service d’immatriculation de véhicules d’occasion rapide et efficace, agréé par le ministère de l’intérieur.



Début 2019, le réseau compte 300 points de vente et signe un partenariat avec BuralCoop, la coopérative des buralistes.



Plus d'informations : www.depotcartegrise.fr





