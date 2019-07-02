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Au cours du seul mois de juin 2026, 207 patients ont été accompagnés par Sleepizzzy jusqu’à la mise en place effective de leur traitement.

Ils ne se sont pas arrêtés à un questionnaire, à un score ou à une alerte affichée sur un écran. Ils ont pu accéder à un médecin, réaliser l’examen adapté, recevoir une interprétation médicale et entrer dans une prise en charge organisée.

Cette continuité répond à un problème de santé publique majeur. Une étude française menée sur plus de 20 000 participants a montré qu'environ un adulte sur cinq était soit déjà traité pour une apnée du sommeil, soit identifié comme présentant un risque élevé d'en souffrir selon le questionnaire de Berlin. Ce chiffre de 20,9 % ne correspond donc pas à une prévalence confirmée par un examen du sommeil, mais à un indicateur de risque dans la population. Pourtant, seuls 3,5 % des participants déclaraient être effectivement traités pour une apnée du sommeil.



Dans le même temps, les applications, les algorithmes et les outils d’intelligence artificielle capables d’évaluer un risque se multiplient.

Ils peuvent contribuer au repérage. Mais un score, quelle que soit la technologie employée, ne donne pas à lui seul accès à un médecin, ne prescrit pas l’examen, ne l’organise pas au domicile du patient et n’assure pas la suite du parcours.





C’est précisément cette chaîne que Sleepizzzy a construite

Repérage : Évaluation structurée en ligne : symptômes, facteurs de risque, somnolence, antécédents.

: Évaluation structurée en ligne : symptômes, facteurs de risque, somnolence, antécédents. Médecin : Rendez-vous rapide avec un médecin du réseau, qui étudie le dossier et échange avec le patient.

: Rendez-vous rapide avec un médecin du réseau, qui étudie le dossier et échange avec le patient. Examen : Polygraphie ventilatoire à domicile, en cabinet ou en clinique partenaire, lorsqu’elle est indiquée.

: Polygraphie ventilatoire à domicile, en cabinet ou en clinique partenaire, lorsqu’elle est indiquée. Traitement : Interprétation médicale et accompagnement jusqu’à la mise en place effective de la prise en charge.

: Interprétation médicale et accompagnement jusqu’à la mise en place effective de la prise en charge. Suivi dans la durée : Ressources pédagogiques, accompagnement des étapes ultérieures et communauté d’entraide.



"Nous utilisons nous aussi des algorithmes et des outils d’intelligence artificielle, et ils fonctionnent très bien. Mais l’IA n’est pas notre finalité. Notre conviction est simple : l’algorithme doit accompagner le médecin, jamais l’inverse. La véritable innovation, c’est le temps gagné entre la première inquiétude du patient et sa prise en charge." - Cyril Boquillon, dirigeant de Sleepizzzy





Faire entrer dans le parcours des patients qui en étaient éloignés



Sleepizzzy s’adresse notamment à des personnes qui présentent parfois depuis longtemps une fatigue persistante, des ronflements, une somnolence ou un sommeil non réparateur, mais qui ne savent pas quel professionnel consulter ni comment accéder à un examen.

Le patient commence par une évaluation structurée. Il peut ensuite obtenir rapidement un rendez-vous avec un médecin du réseau, qui étudie son dossier, échange avec lui et décide de l’examen pertinent.

Lorsqu’une polygraphie ventilatoire est indiquée, elle peut être :

À domicile : Organisée entièrement à distance, chez le patient

En cabinet : Réalisée dans un cabinet médical

En clinique : Effectuée dans une clinique partenaire



Sleepizzzy a déjà organisé près de 1 000 polygraphies entièrement à distance. Ce chiffre n’inclut ni les examens réalisés en cabinet ni ceux effectués en clinique.

Le parcours a été utilisé par des patients résidant dans 65 départements et 176 communes. Les consultations et examens médicaux s’inscrivent dans les conditions habituelles de prise en charge par l’Assurance Maladie.





Mieux orienter pour diagnostiquer davantage



L’enjeu ne consiste pas uniquement à augmenter le nombre d’examens. Il faut aussi déterminer plus rapidement quel examen est nécessaire pour quel patient.



SNOZAS+, le système d’aide à l’orientation développé par Sleepizzzy, structure notamment les symptômes, les facteurs de risque, la somnolence, les plaintes d’insomnie et les antécédents avant la consultation.



Ces informations doivent aider le médecin à distinguer les patients pouvant relever d’une polygraphie, ceux qui nécessitent une exploration plus complète et ceux dont les symptômes orientent vers un autre trouble du sommeil.



L’objectif est de réduire les orientations inadaptées, d’améliorer la pertinence des examens et de faire en sorte qu’une plus grande part des ressources diagnostiques mobilisées conduise à une prise en charge utile.



À grande échelle, cette meilleure sélection peut également contribuer à réduire le coût du diagnostic par patient effectivement pris en charge. C’est l’un des enjeux évalués dans les travaux scientifiques menés autour de SNOZAS+, sans que leurs résultats détaillés soient dévoilés avant leur présentation scientifique.





"Le sujet n’est pas de réaliser le plus grand nombre de polygraphies possible. Il est de permettre au médecin de choisir plus vite le bon examen, pour le bon patient, puis de conduire réellement celui-ci jusqu’au traitement." - Cyril Boquillon, dirigeant de Sleepizzzy





Une évolution que la Belgique prépare pour 2027



Cette organisation dépasse le seul cas français.

Réforme belge - cap sur le domicile

La Belgique prépare une réforme visant à développer fortement le diagnostic de l’apnée du sommeil à domicile et à donner une place accrue aux médecins généralistes. L’ambition annoncée est une mise en œuvre au 1er janvier 2027. Les modalités définitives de sélection des patients restent en cours d’élaboration.

45 % de tests à domicile visés dans les trois premières années

70 % dans un délai de cinq ans

Le Centre fédéral belge d’expertise des soins de santé recommande depuis plusieurs années de privilégier le diagnostic à domicile lorsque la situation clinique le permet, de réserver les laboratoires aux situations complexes et de renforcer le rôle du médecin généraliste. Le KCE souligne aussi qu’un examen à domicile peut éviter une nuit d’hospitalisation coûteuse.

Sleepizzzy déploie déjà en France cette logique : orientation structurée, accès au médecin, examen à domicile lorsqu’il est indiqué et continuité de la prise en charge.





Le patient n’est pas oublié après le traitement



Le parcours ne s’arrête pas au diagnostic ni à la mise en place du traitement.

L’adaptation à un appareil, les difficultés liées au masque, la compréhension des résultats, les démarches de renouvellement ou la persistance de certains symptômes peuvent soulever de nombreuses questions.

Les patients accompagnés par Sleepizzzy disposent de ressources pédagogiques, d’un guide complet offert, d’un suivi pour les étapes ultérieures du parcours et d’un accès à une communauté d’entraide réunissant près de 14 000 membres concernés par l’apnée du sommeil et l’appareillage.

La page Facebook publique de Sleepizzzy rassemble également plus de 12 000 abonnés. Environ 120 témoignages de patients sont aujourd’hui publiés ; leurs auteurs peuvent, avec leur accord, être mis en relation avec les journalistes.



"Notre responsabilité ne s’arrête pas lorsque l’appareil est installé. Le patient ne doit être laissé seul ni avant le diagnostic, ni pendant le parcours, ni après la mise en place de son traitement." - Cyril Boquillon, dirigeant de Sleepizzzy

Sleepizzzy en pratique

Données internes arrêtées au 30 juin 2026 :

207 patients accompagnés jusqu’à la mise en place de leur traitement en juin

Plus de 16 000 évaluations du sommeil

Près de 1 000 polygraphies entièrement organisées à distance, hors examens en cabinet et en clinique

55 médecins inscrits sur la plateforme

Des patients accompagnés dans 65 départements et 176 communes

Près de 14 000 membres dans la communauté d’entraide

Environ 120 témoignages patients publiés

Une étude finalisée et une démarche réglementaire engagée



SNOZAS+ a fait l’objet d’une étude en conditions réelles portant sur plus de 1 300 dossiers cliniques structurés, dont plus de 100 associés à une polygraphie ventilatoire.



L’étude est finalisée. Ses résultats détaillés sont réservés à une présentation dans le cadre d’un congrès scientifique majeur consacré au sommeil d’ici la fin de l’année.



La démarche de marquage CE de SNOZAS+ progresse parallèlement.



Ces travaux ne portent donc pas sur un prototype isolé, mais sur un outil intégré à un parcours déjà utilisé quotidiennement par des patients et des médecins.



Des patients volontaires, dont Muriel, accompagnée depuis son diagnostic jusqu’à son traitement, peuvent être interrogés. Le Dr G. Marchand, qui a conduit les travaux scientifiques, et le Dr A. Meyer, médecin utilisatrice de la plateforme, sont également disponibles pour présenter leur expérience.

Sources principales :

1- Balagny P. et al., Prevalence, treatment and determinants of obstructive sleep apnoea and its symptoms in a population-based French cohort, ERJ Open Research, 2023 - article scientifique · notice PubMed. Prévalence pondérée globale de 20,9 % (personnes traitées et personnes non traitées avec questionnaire de Berlin positif) ; 3,5 % déclaraient être traitées.

2 - Centre fédéral d’expertise des soins de santé, Organisation du diagnostic et du traitement des apnées obstructives du sommeil, rapport KCE 330B, 2020 - communiqué officiel · rapport complet (PDF).

3 - Derycke E., « La part des tests à domicile devra atteindre 70 % à partir de 2027 », Le Journal du Médecin, 29 avril 2026 - consulter l’article.

À propos de Sleepizzzy



Sleepizzzy est une plateforme française dédiée à l’orientation et à la prise en charge des troubles du sommeil.



Elle associe outils numériques, aide à l’orientation, médecins, téléconsultation, examens du sommeil à domicile ou en établissement, accompagnement thérapeutique et suivi dans la durée.



Sa mission : faire en sorte qu’aucun patient ne reste seul avec ses symptômes, un simple score de risque ou son traitement.



sleepizzzy.fr

