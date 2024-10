sante



Malentendants en situation de dépendance



L’accès aux soins pour les personnes en situation de dépendance est l’un des grands défis de ces prochaines années. En ce qui concerne la prise en charge des soins auditifs, les audioprothésistes doivent apporter comme les autres acteurs de santé des soins adaptés.



La vente d’appareils auditifs à elle seule ne suffit pas ; la prise en charge audioprothétique nécessite pour être efficace un accompagnement personnalisé et régulier. Pouvoir prendre en charge à son domicile le malentendant en perte d’autonomie répond à un besoin réel.



La décision de cette prise en charge est décidée de manière coordonnée par les différents intervenants et actée par le médecin référent en accord avec la famille du patient. La mise en place du réseau Les Audioprothésistes Mobiles permet aux médecins généralistes et médecins ORL de proposer des solutions adaptées à leur patientèle en situation de dépendance.





Audioprothésistes à domicile



L’intervention à domicile ou en institution place immédiatement l’audioprothésiste dans une logique de soins. Il agit très souvent en partenariat avec d’autres professionnels de santé et intègre alors les équipes pluridisciplinaires, "clés de voute" de la prise en charge de la dépendance.



Que ce soit dans le cadre d’un appareillage auditif ou d’une reprise de suivi d’appareils auditifs il intervient à la demande du patient ou d’un tiers, sur justificatif médical.



Le patient pris en charge est très sensible au fait que l’audioprothésiste tienne compte de ses difficultés. Grâce aux évolutions technologiques, le matériel utilisé est adapté à cette pratique et permet de garantir une très haute qualité de soins.



En institution, le réseau Les Audioprothésistes Mobiles met en place des formations qui permettent de sensibiliser et de former le personnel à la prise en charge auditive des résidents. Cette sensibilisation est importante car ces professionnels sont les principaux intervenants auprès des résidents. Leur rôle est primordial dans la prévention, la mise en place d’un nouveau soin et la préservation de son efficacité dans le temps.





"Les Audioprothésistes Mobiles" sur toute la France



Après bientôt un an d’activité le développement du réseau Les Audioprothésistes Mobiles confirme l’intérêt de sa démarche, qui correspond à un réel besoin.



Le réseau permet à des audioprothésistes de faire évoluer leurs pratiques et à ceux déjà investis dans la prise en charge à domicile de se fédérer afin de pouvoir encore améliorer la prise en charge des malentendants en situation de dépendance. Des réflexions sur des études multicentriques ainsi que des démarches vers la télémédecine en lien avec les ORL sont aussi envisagées.



Les Audioprothésistes Mobiles compte aujourd'hui 75 cabinets d’audioprothèse de proximité, ce qui lui permet de proposer ses services dans 25 départements, dont la région parisienne. L’objectif du réseau est de couvrir l'ensemble du territoire national d’ici deux ans.



A propos de l'audition en France

Selon les estimations, environ 6 millions de malentendants sont aujourd’hui recensés en France, soit 8 à 10% de la population. Le chiffre de 9,3% fait consensus (livre blanc - Déficits auditifs en France, 2017 CNA). Environ la moitié des plus de 75 ans ont une perte auditive significative (Cruickshanks et al., 1998).



Dans l’Enquête aide sociale de 2016, la Drees recense 1 285 500 personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, réservée aux personnes de plus de 60 ans. Le nombre de personnes présentant de forts handicaps devrait passer de 660 000 en 2005 à 940 000 en 2025 selon les estimations de France Stratégie.



Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en supposant une stabilité de la durée de vie moyenne en dépendance, plus de 1,2 million de personnes seront ainsi dépendantes en 2040, contre 800 000 en 2005 (+50%).



D’après une récente étude du Professeur Amieva : L'impact de l'appareillage auditif sur les "les 4 D" (Dépression, Dépendance, Démence, Décès) est positif puisqu’ils sont significativement atténués grâce à cet appareillage.



Les travaux de Frank Lin, conduits avec Luigi Ferrucci, montrent que 10% de perte auditive multiplient par 1,4 la probabilité de chute dans l’année. La même étude conclut qu’une perte de 25 dB, soit un déficit auditif léger, multiplie par presque trois le risque de chute.



"La santé auditive, un facteur de prévention sur lequel on peut agir"



Plus d'informations : www.lesaudioprothesistesmobiles.fr





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici