Chaque année, des milliers de personnes à faible revenu sont en attente d'admission dans des EHPAD publics ou associatifs. Compte tenu de l'augmentation croissante du taux de dépendance et du faible nombre de places disponibles, les délais d'admission peuvent durer des mois voir plus d'un an dans certains cas.Partant de ce constat et face à la détresse des familles dans l'incapacité de pouvoir trouver une solution à la prise en charge d'une personne dépendante, Carthagea se propose d'offrir un hébergement temporaire de 1 an dans son EHPAD de Yasmine Hammamet en Tunisie. La personne concernée bénéficiera des mêmes droits et avantages que les résidents payants durant toute la durée de son séjour.Toute personne désirant bénéficier de l'offre devra déposer son dossier médical et justificatif de ressources avant le 1er septembre 2018, seules les personnes ayant un revenu inférieur à 8.000 euros par an pourront participer à ce programme. Après examen des dossiers qui aura lieu début octobre par le Conseil Scientifique et Organisationnel de Carthagea, la personne sélectionnée se verra remettre un bon d'admission pour une durée de 1 an.Carthagea est un opérateur français de résidences médicalisées, ses résidences sont situées en Tunisie dans des hôtels luxueux reconvertis en EHPAD avec la particularité d'avoir 3 aides-soignantes pour 2 résidents.Plus d'informations : www.carthagea.fr