sante

Dédiés aux entreprises et indépendants, les dîners organisés par le Club DRH et l'Association Entreprise et Cancer permettront aux professionnels, accompagnés de leurs proches et / ou de leurs clients, de passer une soirée en compagnie d'un footballeur lauréat du Ballon d'Or. Des séances de shootings photos derrière le roll-up des participants se dérouleront en marge de chaque dîner et les professionnels présents pourront utiliser en toute liberté de droits ces clichés pour leur communication interne et externe.



Les Ballons d'Or sont tous d'immenses champions - le Ballon d'Or est décerné au meilleur footballeur de l'année - à l'indice de notoriété très élevé, le football étant le sport majeur en France transcendant tous les âges et tous les milieux socio-professionnels.

Les trois anciens footballeurs ayant accepté de prêter leur image à l'initiative se relaieront sur chacun des dîners et leur identité ne sera dévoilée aux convives qu'au dernier moment, sur place.

Les 9 dîners se tiendront de 20h à 24h les 5 février à Bordeaux, 6 février 2019 à Nice, 7 février 2019 à Lyon, 11 février 2019 à Nancy, 12 février 2019 à Rennes, 13 février 2019 à Nantes, 13 mars 2019 à Lille, 14 mars 2019 à Paris et 15 mars 2019 à Paris La Défense.



Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site www.club-drh.com



Tarif : 1000 euros par personne



Une cause qui fait de plus en plus écho au quotidien des entreprises

Chaque année en France, 120 000 personnes exerçant une activité professionnelle apprennent qu’elles ont un cancer. Ce chiffre doublera dans les trente prochaines années. Grâce aux progrès de la médecine, la plupart de ces personnes guériront et poursuivront ou reprendront une activité… mais très souvent avec une trajectoire impactée. A côté de la prise en charge médicale, comment se vit la maladie dans l’entreprise ? Comment réagissent les dirigeants, managers, DRH, collègues ? Que ressentent et qu’attendent les salariés touchés par la maladie mais aussi les aidants en situation professionnelle ? Au-delà même des salariés touchés, comment l’équipe va-t-elle apprendre à gérer au mieux les conséquences de cette maladie ? Pour répondre à sa double obligation de performance économique et de solidarité à l’égard de ses salariés fragilisés par un accident de vie, l’entreprise doit aujourd’hui professionnaliser sa démarche d’accompagnement. Créée en 2011, l’association Entreprise et Cancer réunit des professionnels issus d’horizons variés : consultants et responsables de ressources humaines, médecins du travail, oncologues, psychologues, managers, …. Sa vocation : aider les entreprises à mieux accompagner leurs salariés touchés par la maladie.





Quelques chiffres-clés (Sources : OMS, Inca 2012, Drees 2004, Baromètre cancer 2010)



- 385 000 nouveaux cas de cancer sont détectés tous les ans en France

- 30% de ces personnes exercent une activité professionnelle

- 77% des salariés malades doivent interrompre leur activité au moins une fois

- 80% reprennent leur activité dans les deux ans après le diagnostic

- 80% des personnes sont en emploi 5 ans après l'annonce

- 50% des postes de travail ont fait l'objet d'aménagements

- 51% des Français considèrent que "lorsqu'on a un cancer, on n'est plus capable de travailler comme avant"

- 20% des salariés déclarent avoir fait l'objet de mesures discriminatoires comme une perte de responsabilités, un refus de promotion ou d'augmentation





Plus d'informations : www.entreprise-cancer.fr