Le "modèle finlandais" continue d’inspirer French Poupon, cette start-up bordelaise qui a lancé en 2016 la première Baby Box Made in France. La Baby Box est un berceau sain et écologique sur le modèle de la boîte en carton dans laquelle dorment 95% des nouveau-nés finlandais depuis 1938. Cette boîte en carton y est désormais légendaire et s’inscrit dans un objectif de promotion de la santé : le berceau est offert par le gouvernement à toutes les femmes ayant suivi au cours de leur grossesse le parcours médical recommandé.



Aujourd’hui c’est 100% des bébés qui naissent pollués par des substances toxiques (Etude Elfe 2016).





Un programme de promotion de la santé en maternité, pour les femmes enceintes



French Poupon a décidé d’agir en créant le programme “Baby Box Solidaire” : un programme de promotion de la santé, destiné en priorité aux futurs et jeunes parents en situation de précarité. Il vise à réduire les inégalités sociales de santé en agissant sur deux leviers : l'accès à de l'information de santé de qualité tout en offrant un soutien matériel aux futurs parents..



La première étape du programme sera d’informer les femmes enceintes de l’existence de celui-ci au moment de l’entretien prénatal précoce ou durant le 4ème mois de grossesse.



L’accompagnement des femmes enceintes et des familles se passera entre le 4ème et le 7ème mois de grossesse en plusieurs étapes :

-La présence à au moins un atelier participatif sur le concept des 1000 premiers jours de l’enfant au sein des maternités à propos des thématiques suivantes: prévention de la mort subite du nourrisson, santé environnementale, alimentation, prévention de la consommation à risque, allaitement maternel.



-L'accès à une application e-santé pour un suivi personnalisé pendant et après la grossesse.



-La remise d’une Baby Box gratuitement au 8ème mois.



Une information de santé de qualité doublé d'un soutien materiel



Pour les participantes, les bénéfices de ce programme seront de différentes natures. Il permettra de mettre à disposition une information de qualité via une application, sous la forme de vidéos de professionnels de santé spécialistes du sujet abordé, ainsi que de conseils hebdomadaires.



Chaque future maman sera actrice de son programme via sa participation à au moins un atelier sur les thématiques de la santé environnementale. La remise gratuite de la Baby Box, saine et écologique, au 8ème mois de grossesse, permettra de faire dormir bébé dans des conditions optimales.





