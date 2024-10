sante

Un programme "anti burn-out"



Le syndrome d’épuisement professionnel, ou “burn-out”, combine l’épuisement émotionnel, la déshumanisation et le désinvestissement dans les relations et activités ainsi qu’un sentiment d’échec et d’incompétence.



Les propriétés sédatives des eaux thermales d’Ussat apaisent le corps et le mental à travers la pratique des divers soins de crénothérapie, bains, douches et massages. Leur action se manifeste notamment au niveau de l’hypersensibilité à la douleur, la fatigue, les troubles du sommeil, la perte de motivation et d’énergie, l’irritabilité…



En complément de ces soins, un programme d’activités adaptées privilégie la respiration et la détente, des activités physiques encadrées par des professionnels et une prise en charge psychologique. L’objectif étant de se recentrer et de rompre avec le quotidien et la pression sociétale. Il est accessible à tous, quels que soient l’âge et la profession.



Traiter les problématiques médicales, économiques et sociales contemporaines

Les Thermes d’Ussat-les-Bains s’attachent à intégrer les objectifs d’une médecine thermale moderne, en accord avec les problématiques médicales, économiques et sociales contemporaines.



De ce fait, la médecine thermale à Ussat-les-Bains, se plie aux critères les plus stricts de l’évaluation du Service Médical Rendu (SMR) et obtient d’excellents résultats dans le traitement du Trouble d’Anxiété Généralisé (TAG) et le sevrage des psychotropes.



Aussi, Ussat-les-Bains a été retenue en 2018 pour participer à deux nouvelles études concernant les problèmes de sommeil et la sclérose en plaques (SEP).





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici