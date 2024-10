sante



Ce que nous appelons génériquement "médecines douces" sont définies par l’OMS comme Médecines Alternatives et/ou Complémentaires, soit MAC, à l’intérieur desquelles l'OMS, l'INSERM et le National Center for Complementary and Integrative Health distinguent quatre grandes familles : les thérapies biologiques, les thérapies manuelles, les approches corps-esprit et les systèmes complets.





Conseils, origines, mises en garde...



Si les bienfaits de la médecine conventionnelle sont incontestables, de plus en plus nombreux sont les patients qui se tournent vers les médecines alternatives et/ou complémentaires (selon le terme retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé). Pourquoi ?



Certains par philosophie, par conviction, d’autres par curiosité, par bouche à oreille, soucieux d’y trouver des réponses alternatives, des solutions que ne proposent pas toujours la médecine conventionnelle, une meilleure prise en compte de leur confort… D’autres encore, par réaction face à certains scandales sanitaires.





150 méthodes thérapeutiques passées au crible Si les bienfaits de la médecine conventionnelle sont incontestables, de plus en plus nombreux sont les patients qui se tournent vers les médecines alternatives et/ou complémentaires (selon le terme retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé). Pourquoi ?Certains par philosophie, par conviction, d’autres par curiosité, par bouche à oreille, soucieux d’y trouver des réponses alternatives, des solutions que ne proposent pas toujours la médecine conventionnelle, une meilleure prise en compte de leur confort… D’autres encore, par réaction face à certains scandales sanitaires.

Acupuncture, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, chiropractie, ostéopathie, psychothérapie, hypnothérapie, massothérapie… Quelque 150 médecines alternatives et/ou complémentaires sont ainsi présentées : ce qu’elles prétendent soigner, avec quelles méthodes, à qui s’adressent-elles, à qui sont-elles déconseillées…



Le but de cet ouvrage n’est pas de convaincre les uns ou les autres d’aller vers telle ou telle pratique, de se détourner de son médecin de famille - bien au contraire - mais d’examiner d'autres pratiques médicales, d’autres méthodes, d’autres approches comme, par exemple, rechercher les causes des maladies et non seulement leurs symptômes.





A propos de l'auteur



René Tomasini, pharmacien, récolte de sa très longue expérience professionnelle (internat en pharmacie, laboratoire d'analyses médicales, officine, contrôle de matières premières) un regard intéressé, tantôt critique, tantôt conquis, sur toutes les pratiques médicales, incluant dans les conseils qu’il donne un choix de thérapeutiques classiques et alternatives.



Malentendant, il est par ailleurs l'auteur de l’ouvrage "Comment mieux vivre avec votre déficit d'audition".









"150 médecines alternatives et/ou complémentaires - MAC - à connaître"

Auteur : René TOMASINI

Editeur : Editions du Puits Fleuri

280 pages - Format 15 x 21 cm

ISBN : 978-2-86739-614-4

Disponible en librairies ou sur www.puitsfleuri.com