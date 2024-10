sante

Oui, être psychologue est un métier formidable ! Certes, des beaux métiers, il y en a beaucoup, mais celui-là nous plonge au cœur de l'âme humaine dans sa complexité et ses tourments. C'est un métier difficile, délicat, exigeant mais vraiment passionnant, enrichissant et réjouissant. Dans ce Journal d'un psychodramatiste vous découvrirez des dialogues vivants mettant en scène le "théâtre privé" de deux patients qui nous plongent, entres rires et larmes, dans les conflits et les intrigues de leur vie quotidienne. Vous saisirez leur évolution, leurs défis et leurs soucis, leurs hardiesses et leurs faiblesses, leurs déboires et leurs victoires. Vous accéderez enfin aux éléments cliniques et théoriques nécessaires pour comprendre l'enjeu des scènes improvisées et peut-être entreprendre une formation.





A propos de l'auteur



Claude Lorin, professeur des universités et psychologue des hôpitaux, a exercé le psychodrame indpendant quarante ans. Il est actuellement directeur de l'Institut Claude Lorin qui forme psychologues, psychiatres et personnel paramédical à la pratique du théâtre thérapeutique. Il a obtenu du ministère de l'Intérieur la médaille d'Or (2012) pour services rendus aux hôpitaux de la fonction publique. Il a aussi animé pour la première fois en France une chronique hebdomadaire de psychologie sur Antenne 2 (1985-1988). Auteur d'une vingtaine d'essais traduits en espagnol, italien, russe, grec et anglais, il dirige la collection "Art-thérapie" aux éditions L'Harmattan.



Plus d'informations : www.claudelorin.com / www.claudelorin-institut.com





"Le beau métier de psychologue, journal d'un psychodramatiste"

Auteur : Claude Lorin

Editeur : L'Harmattan

250 pages

ISBN : 978-2-343-15828-0

septembre 2018

Prix éditeur : 26 euros





Pour accéder au communiqué de presse incluant le sommaire, cliquez ici