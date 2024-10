sante





Caroline Paufichet-Burnouf est auteure et Alice Baguet illustratrice. Atteintes très jeunes par un cancer, elles ont toutes les deux décidé de prendre la plume, quelques années plus tard, pour témoigner de leur expérience de la maladie.



Le 30 octobre prochain, jour de clôture de la 23e campagne d’Octobre rose, le leader de la chevelure de remplacement du groupe Aderans France, Any d'Avray, organise dans sa Boutique Femme à Paris une journée de rencontre-dédicace autour de ces deux témoignages.





Humour et optimisme



"Je ne souhaite pas considérer la maladie comme une fatalité mais comme une étape de notre vie que l’on peut essayer de rendre plus belle et qui peut parfois nous aider à trouver notre vrai chemin, explique Caroline Paufichet-Burnouf, l’auteur de "Comment vivre son cancer au quotidien ?". Nous avons besoin de beaucoup d’espoir et de joie pendant cette période et c’est ce que j’ai voulu apporter à travers ce livre."



Dans "L’Année du crabe", paru en 2015, puis "Après l’année du crabe, en attendant la récidive", Alice Baguet revient de son côté avec humour et optimisme sur une maladie dont elle est sortie changée sans avoir eu l’impression de vivre un drame : "Le cancer m’a aussi fait du bien, souligne-t-elle avec audace. Parce qu’un gros coup de pied aux “fesses” à 19 ans, c’est toujours bon à prendre."





Atelier "Mieux être"



"À travers sa marque phare Any d’Avray, Aderans France s’engage depuis longtemps pour le bien-être des personnes qui perdent leur cheveux pour raisons médicales, souvent des suites d’un traitement contre le cancer, explique Sylvie Brusco, la directrice adjointe d’Aderans France. En invitant ces deux auteures dans notre Boutique, à Paris, nous avons à cœur d’offrir aux femmes un espace de rencontre, de partage et de solidarité au sein même de l’épreuve qu’elles traversent."



Dans le même esprit, la séance de dédicace sera précédée d’un atelier "Mieux être" pour les personnes en soin et en rémission, sur le thème : "Se libérer de la maladie et réveiller son énergie vitale".



Pour en savoir plus : www.anydavray.fr





Informations pratiques :



Le mardi 30 octobre de 10h à 18h30 :

- Atelier « Mieux être », de 10h à 12h,

- Séance de dédicaces à partir de 14h



Boutique Femme Annie d’Avray

25 rue Danielle-Casanova

75001 Paris

Tél. : 01 42 60 21 42





À propos d’Aderans France :



Créé à Tokyo en 1968, le groupe Aderans est aujourd’hui le n°1 mondial de la chevelure de remplacement. Présent en Asie, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en France, il compte 53 filiales à travers le monde, 5 300 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 500 millions d’euros.



Aujourd’hui leader sur le marché français, Aderans a acquis l'enseigne Camaflex en mars 1992, puis la SAS "Le Nouvel Espace Beauté" Any d’Avray en septembre 2012. Depuis le 1er janvier 2015, ces deux sociétés ont fusionné pour devenir deux départements distincts d’Aderans France SAS.





À propos d’Any d’Avray :



Plus légères et plus confortables, au plus près des besoins et attentes des utilisateurs, les chevelures de remplacement Any d’Avray - du nom de leur créatrice - remportent un véritable succès depuis leur création dans les années 70. Proposées dans de multiples coloris, longueurs, matières, formes et styles, elles sont aujourd’hui un accessoire incontournable au service du bien-être et de la beauté, mais également du monde de la mode et du spectacle.



Dès les années 90, "Le Nouvel Espace Beauté" Any d’Avray s'est engagé auprès des personnes qui perdent leurs cheveux pour des raisons médicales. Dans les 115 centres conseils, ambassadeurs ou partenaires de la marque, à travers toute la France, les conseillers sont à l'écoute pour les accompagner et leur permettre de retrouver estime de soi et confiance dans leur image. L’enseigne soutient également les associations qui œuvrent dans la lutte contre le cancer et met notamment en place le "Passeport bien-être" et le "Prix Infirmier Any d’Avray".