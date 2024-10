sante

Le PDG de VAC2S fait en effet entrer à son capital des actionnaires de poids sur le secteur :

- Majycc eSante Invest, le nouveau fonds d’investissement créé par Yves Journel (fondateur de DomusVI, pionnier des EHPAD en France) au travers de SRS, son family office dédié aux secteurs sanitaires et médicosociaux, et animé par Pauline de Breteuil, DG de Majycc eSanté Invest, spécialiste de l’investissement dans les nouvelles technologies.



- Les actionnaires historiques et le management : Ramzi Larbi (Président) et Jérôme Arnaud (Directeur - ancien PDG de Doro …) et les actionnaires fondateurs Alain Bessou et Manu Dos Reis.



C2S connait une forte croissance grâce notamment à son dispositif VA²CS (Visual & Automatic Alert Cloud Based System) qui permet de détecter tout type de chute et/ou perte de conscience et de mesurer précisément l’activité des personnes en associant un logiciel d’intelligence artificielle à des capteurs optiques. Cette solution qui permet les levées de doute visuelles est une rupture technologique sur les marché de la télé-assistance et de la télé-bienveillance.



Cette levée de fonds va permettre de financer le développement commercial de l’entreprise en France et à l’international mais aussi l’évolution de la solution VA²CS.



Créée en 2012 par Ramzi Larbi, la Start up, basée à Saint Raphaël, emploie aujourd’hui 9 personnes essentiellement des ingénieurs et/ou docteurs.



"La détection de chutes à la maison et en résidence est une préoccupation importante au sein notre société vieillissante et je trouve que la solution VA²CS est une vraie rupture sur ce marché que je connais bien", dit Yves Journel, Président de Majycc eSanté Invest.



"Cette levée de fonds va nous permettre de répondre plus vite et plus fort à la demande avérée du marché pour nos solutions", dit Ramzi Larbi, PDG de C2S.



"Ces moyens additionnels vont nous permettre de renforcer notre présence à l’international", dit Jérôme Arnaud, directeur et associé chez C2S.





À propos de C2S



Fondée en 2012 par Ramzi Larbi et basée à Saint-Raphaël dans le Var, la start-up C2S , leader du marché de la détection automatique de chutes, conçoit et commercialise le système de détection des chutes et des pertes de conscience des personnes âgées "VA2CS" (Visual & Automatic Alert Cloud Based System) qui équipe aujourd’hui plus de 1500 chambres d’EHPAD, en Europe et au Canada et 500 domiciles en France.

Plus d'informations : www.va2cs.fr