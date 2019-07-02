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Un outil industriel majeur pour Théa



Dans le cadre de cet accord, la nouvelle unité de production, d’une surface d’environ 20 000 m², implantée sur le site de Gannat (Allier) sera principalement dédiée à la fabrication des produits ophtalmiques stériles de Théa. Conçue et exploitée par Unither Pharmaceuticals, cette installation constituera une structure industrielle importante pour assurer la fabrication de produits du groupe Théa.



Rare dans l'industrie pharmaceutique, où les outils de production sont généralement mutualisés entre plusieurs clients, ce modèle traduit l'engagement réciproque de long terme pris par les deux entreprises. Distincte du reste du site de Gannat, l'unité a été conçue pour répondre aux besoins de croissance de Théa sur le long terme tout en s'appuyant sur l'expertise reconnue d'Unither Pharmaceuticals dans les technologies stériles.





Cap sur la croissance européenne



La future installation, déjà en cours de construction, comprendra plusieurs lignes de production de flacons multidoses stériles sans conservateur et d'unidoses. Elle permettra de produire à terme plus de 50 millions de traitements Théa par an destinés aux marchés français et européens.



Les premiers lots de validation pharmaceutique sont attendus à partir de 2027. La mise en service industrielle est prévue en 2028, avec les premières commercialisations en 2029.





Un partenariat industriel hors norme



Pour Jean-Frédéric Chibret, Président du groupe Théa : "Cet accord va bien au-delà d'une relation classique entre un laboratoire pharmaceutique et un partenaire industriel. Disposer d'une unité de production dédiée à nos produits constitue un engagement exceptionnel qui reflète la confiance construite avec Unither Pharmaceuticals et notre vision commune du long terme. Cette capacité industrielle nous permettra d'accompagner durablement le développement de Théa en Europe tout en renforçant notre ancrage industriel en France."



Henrik Kruepper, CEO d’Unither Pharmaceuticals, ajoute : "Concevoir et exploiter une unité industrielle principalement dédiée à un seul partenaire est une démarche peu commune dans notre industrie. Ce projet illustre la confiance qui nous unit à Théa et notre volonté commune de construire un partenariat durable au service de son développement futur. Unither Pharmaceuticals démontre à nouveau sa capacité à élaborer des accords innovants sur le long terme pour accompagner la croissance de ses Clients/Partenaires en France comme à l’international."



L’Auvergne au cœur du projet

Le projet représente également un enjeu majeur pour le territoire. Les travaux ont démarré en mars 2025 et la livraison des installations est attendue fin 2026. Plus de 130 personnes interviennent actuellement sur le chantier. Le programme prévoit la création de 133 emplois directs d'ici 2028 et près de 250 à l'horizon 2030.

Au-delà de sa dimension industrielle, ce projet illustre également l'ancrage durable des deux entreprises en Auvergne. Pour Théa, groupe familial né et développé à Clermont-Ferrand, il marque une nouvelle étape de son développement au cœur de son territoire d'origine. Pour Unither Pharmaceuticals, dont le site de Gannat constitue un pôle industriel majeur, il témoigne de la capacité de l'Auvergne à accueillir des projets pharmaceutiques d'envergure européenne associant innovation, production et création d'emplois.

Ce projet représente un investissement global de plus de 140 M€ et bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif Pack Relocalisation - Soutenir l'investissement industriel.



Les chiffres à retenir

Localisation : Gannat (Allier)

Travaux : démarrés en mars 2025, livraison des installations fin 2026

Validation pharmaceutique : premiers lots en 2027

Mise en service industrielle : 2028

Premières commercialisations : 2029

Capacité de production : plus de 50 millions de traitements par an

Marchés desservis : France et Europe

Emploi : 133 emplois directs d'ici 2028, près de 250 à l'horizon 2030

À propos de Théa



Théa est un groupe pharmaceutique familial et indépendant exclusivement dédié à l’ophtalmologie. Fondé il y a plus de 30 ans et toujours basé à Clermont-Ferrand, le Groupe est aujourd’hui présent dans plus de 75 pays et emploie plus de 2 400 collaborateurs au sein de 35 filiales. Grâce à une expertise reconnue couvrant l’ensemble des principales pathologies oculaires, Théa développe des solutions innovantes au service des patients et des professionnels de santé.



www.thea.com





À propos d'Unither Pharmaceuticals



Unither Pharmaceuticals est une entreprise française de développement et de fabrication pharmaceutique sous contrat (CDMO), spécialisée dans les formes liquides stériles et non stériles. Leader mondial de l’unidose stérile en technologie Blow-Fill-Seal (BFS), Unither accompagne ses clients de la formulation à la production industrielle. Présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, l’entreprise s’appuie sur un réseau international de sites industriels et de développement pour soutenir les stratégies de ses partenaires.



www.unither-pharma.com



