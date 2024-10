social



La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) fait partie de ces termes qui, à force d’être employés, ont fini par se vider de leur sens, voire susciter la méfiance. Elle peut ainsi être perçue comme un complément cosmétique aux exigences du marketing sans réel engagement de la gouvernance et sa mise en œuvre dans les entreprises demeure très hétérogène selon l’ambition managériale de chacune, le type ou la taille... Pourtant l’esprit de la RSE et ses valeurs, en particulier quand une entreprise affirme un projet social ou environnemental ambitieux, continuent de séduire.

• La RSE, levier d’innovation et de compétitivité ?



• La RSE, facteur d’attractivité pour de futurs talents ?



• Quel impact sur la gouvernance et l’organisation de l’entreprise ?



• La RSE, facteur d’évolution du contrat social ?

Telles sont les questions que poseront les Agros à leurs invités lors de leur prochain Mardi du Quai Voltaire le 25 juin à Paris. Dans l’esprit des MQV, avec respect et sympathie, et parfois une touche d’impertinence, plusieurs points de vue se confrontent et suggèrent des pistes d’action à court et moyen terme.





Parmi les intervenants attendus :



Nicolas Boquet, directeur Environnement-Energie à l’AFEP



Michel Capron, professeur émérite de sciences de gestion à l'université Paris-VIII-Saint-Denis



Anne Lardoux de Pazzis, ex-cadre dirigeante de SUEZ et fondatrice de Vertalix, spécialiste des investissements en faveur de la transition écologique



Alexis Nollet, co-fondateur de l’écosystème d’entreprises Ulteria.





"La responsabilité sociétale des entreprises,

effet de mode ou réel enjeu pour l’entreprise d’aujourd’hui ?"

Maison des ingénieurs agronomes

5 quai Voltaire - 75007 PARIS

25 juin de 19 h à 21h



Débat animé par Jean Lebrun,

journaliste, producteur et présentateur de La Marche de l'histoire sur France inter

Buffet à l’issue, partagé avec les intervenants.



Inscriptions : https://www.aptalumni.org/agenda/les-mardis-du-quai-voltaire-5766

Diffusion en direct et différé sur la page facebook d’ AgroParisTech Alumni , en accès libre.



Agenda du cycle de conférences AgroParisTech Alumni