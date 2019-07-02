social







Un plaidoyer pour des entreprises plus égalitaires



"La loi Rixain est une formidable opportunité, mais la parité ne se décrète pas seulement dans les tableurs RH, elle se cultive au quotidien. Mon ambition avec ce livre est d'offrir aux dirigeants et aux managers un chemin apaisé et outillé. Une entreprise inclusive n'est pas une entreprise parfaite, c'est une entreprise qui a le courage de se regarder avec authenticité pour avancer ensemble." - Marina Movsissian



Si le livre accompagne les talents féminins dans leur affirmation personnelle, il consacre sa dernière partie à un appel vibrant et constructif destiné aux directions. Dans son « Plaidoyer pour des entreprises plus égalitaires », Marina Movsissian partage les méthodes qu'elle déploie au quotidien auprès des Comex pour créer une culture d'inclusion authentique.



L'ouvrage détaille des outils concrets pour accompagner ce changement de paradigme :

Dépasser l'obligation légale : Comprendre les bénéfices profonds d'une meilleure mixité sur l'innovation, l'intelligence collective et la performance globale de l'entreprise.

Soutenir et promouvoir les talents (sans pinkwashing) : Comment identifier, retenir et propulser les talents féminins en déconstruisant les biais inconscients qui freinent leur ascension.

La force de la sororité interne (ERG) : Pourquoi et comment créer des réseaux internes féminins. Un guide pas à pas pour structurer ces espaces de respiration et de co-développement, essentiels pour rompre l'isolement des dirigeantes.



Marina Movsissian, une expertise de terrain



Coach professionnelle certifiée et conférencière inspirante, Marina Movsissian a déjà accompagné plus de 5 600 personnes au sein de groupes prestigieux (LVMH, Vinci, Doctolib, Safran...). Elle dédie aujourd'hui son énergie à réconcilier performance économique et épanouissement humain, en prouvant que l'égalité est le plus beau projet collectif qu'une entreprise puisse porter.

Parution en librairie dès le 10 mars 2026.

Soirée de lancement à la librairie Eyrolles, 57 bld Saint Germain - 18h à 20h

À propos d’Éditions Prochain Chapitre



Éditions Prochain Chapitre est une maison d’édition indépendante, à compte d’éditeur, créée en 2025 par Isabelle Rochard. Elle accompagne entrepreneurs, experts et conférenciers dans la publication d’ouvrages conçus comme des outils stratégiques de développement professionnel et d’influence.



Pour plus d’informations : https://www.editions-prochain-chapitre.fr





Contact presse



Isabelle Rochard

07 80 58 95 63

contact@editions-prochain-chapitre.fr



