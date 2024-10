societe

L’organisateur du Festival, le Dr Michael Balcomb, président de la Fédération des familles pour la paix pour l’Europe et le Moyen-Orient, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer la venue du festival Peace Starts with Me à la célèbre Wiener Stadthalle, qui fête cette année son soixantième anniversaire. Ce festival s'est déjà tenu avec succès dans des lieux prestigieux du monde entier, tels que le Madison Square Garden à New York, le stade de la Coupe du monde à Séoul, le Centre olympique de tennis à Tokyo et l'Impact Arena à Bangkok."



L’intervenante principale, le Dr Hak Ja Han Moon, a un long parcours de défenseur infatigable de la paix et de la réconciliation. Fondatrice du Prix SunHak pour la paix, elle soutient des programmes en faveur des réfugiés, l'accès à l'éducation pour les femmes et les jeunes filles, la sécurité alimentaire, la défense du mariage et de la famille et la protection de l'environnement. Elle espère que cette rencontre inspirera et renouvellera le public, car la vie et les actions feront la différence si chacun choisit de vivre pour le bien des autres.



Dans la partie spectacle, il y aura entre autres le Longfield Gospel Choir, la plus grande chorale de Vienne, le groupe Attraction de Budapest, gagnant du concours 2013 Britain’s Got Talent avec son spectacle de danse des ombres, la star serbe Nevena Božović, la "reine du Gospel contemporain", Yolanda Adams des États-Unis, lauréate du Grammy Awards et bien d'autres encore. En espérant que le public sera mobilisé pour déclarer au monde entier que "la paix commence par soi-même".

Il reste des places disponibles pour ce Festival pour la paix dans la Wiener Stadthalle.









Détails de l'événement :

Lieu : Wiener Stadthalle, Halle D, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wiener-Platz 1, 1150 Wien, Autriche

Date : Ouverture des portes à 14h00. Programme de 15 à 17h00.