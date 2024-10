societe







Depuis plusieurs mois, les activités ciblées par la cause animaliste, qu’elles soient professionnelles ou de loisirs, font l’objet d’attaques et de campagnes de dénigrement incessantes : dégradations de boucheries, de restaurants, de poissonneries, attaques de la vénerie et plus largement de la chasse, violation de propriété privées, attaques d’élevage ou d’abattoirs, vol d’animaux, intrusions dans les écoles, propagandes auprès des plus jeunes, images choc dans le métro parisien, films de propagande … la liste est longue hélas.



Ces attaques s’accompagnent d’un phénomène de contestation des propriétés privés avec une volonté d’appropriation de ces lieux par les collectifs concernés : forêts, champs, prairies,… Il s’agit la plupart du temps de "rurbains" méconnaissant la ruralité et donc les réalités de l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la vie sauvage. Les néo-ruraux présentent de plus la particularité, après s’être installé à la campagne, de ne pas en supporter la vie quotidienne : aboiements de chiens, chants des coqs, carillons des églises, circulation des tracteurs, épandage, chasse…



C’est pour répondre à ces attaques incessantes que l’association ADRT Bretagne, l’association pour La Défense de la Ruralité et de ses traditions vous donne rendez vous samedi 30 mars prochain, à 10h00, à Paimpont (35380) pour une grande manifestation familiale et festive de soutien à tous les acteurs de la ruralité. Nous voulons réaffirmer notre fierté d’être des acteurs de la ruralité : agriculteurs, éleveurs, maraichers, artisans boucher, charcutier, poissonniers et pêcheurs, chasseurs, élus, familles rurales …



A leurs attaques et à leur provocations, nous leur répondrons par notre joie de vivre et le sourire de nos enfants : Galette saucisse offerte pour tous et bonne bière du pays !





Une conférence de presse aura lieu le 30 mars à 12h00 dans la salle des fêtes de Paimpont ou nos différents porte-paroles se tiendront à la disposition des journalistes pour répondre aux différentes questions.



Les portes paroles seront (liste non exhaustive susceptible d’évolution) :

Dominique de Legge, sénateur d’Ile et Vilaine



Monsieur François Pallut, Maire de Plouvorn et Président de l’AMEB (Association pour le maintien de l’élevage en Bretagne)



Monsieur André Douard, président des fédérations régionale et du Grand Ouest des chasseurs



Monsieur Jéremy Grandière, Président de la fédération de la pêche d’Ile et Vilaine



Madame Gwendoline Talbourdel, membre de l’ADRT et ex-militante antispéciste (AVA)



Monsieur Eric de Jenlis, administrateur de Fransylva, fédération des syndicats de forestiers privés