Le vieillissement démographique et la préservation de l’autonomie à domicile des personnes âgées est un enjeu important auquel répond la prévention.



Dès 2014, l'association Au Bout du Fil, fort de son expérience dans la téléphonie (plus de 500.000 conversations données depuis 2008 par 300 appelants bénévoles) et de sa connaissance de l’isolement des personnes âgées, a mis en place une plateforme d’ateliers et de conférences sur les thématiques du "Bien vieillir" accessible depuis chez soi, c’est-à-dire sans que la personne âgée concernée n’ait à se déplacer.





6 scèances pour valoriser son bien-être psychologique

Après les thématiques sur l'entraînement de la mémoire, l’alimentation et le sommeil, Au Bout du Fil a créé l’atelier "Mieux-être au quotidien" car bien vieillir est aussi étroitement lié à une question d’état d’esprit.



En effet, chacun dispose, à tout âge, des capacités de protection mais aussi d’adaptation pour savoir rebondir et continuer à se développer. Le programme de cet atelier se décompose en 6 séances qui abordent les moyens d’actions pour valoriser son bien-être psychologique :

- En quoi l’état d’esprit et le mental influencent notre santé ?

- Que pouvons-nous faire au quotidien pour entretenir et développer cet état d’esprit?

- Comment réussir à s’adapter face aux nouvelles situations, tout en se préservant ?

Telles sont les problématiques auxquelles ces ateilers ont pour objectif d'apporter des réponses au fil des 6 séances :

- Mieux gérer les situations de stress

- Valoriser l’estime de soi au quotidien

- Cultiver son bonheur grâce à la pensée positive

- Mieux identifier et gérer ses émotions

- Demander, refuser, convaincre pour savoir s’affirmer

- Comprendre et mieux se faire comprendre de son entourage





Atelier gratuit par téléphone ou visioconférence

Chaque séance est un moment de convivialité et d’échange entre la neuropsychologue animant l’atelier et le groupe de participants. Chaque personne âgée peut intervenir selon son niveau et ses attentes. Chaque séance accueille une douzaine de personnes âgées au maximum, chacune d’elles est à domicile, soit au téléphone, soit en visioconférence depuis sa tablette ou son ordi. Ce service est gratuit, il est pris en charge financièrement par un organisme tiers (caisse de retraite, département, collectivité locale ou mutuelle).



Avec ce nouvel atelier, l'Association continue à développer ses services destinés à combattre la solitude, l'isolement moral ou physique des personnes âgées aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Pour rappel, en France, près de la moitié des 75 ans et plus vivent seuls.





Renseignements, dossier d'information :



Au Bout du Fil, Association Loi 1901

Tel : 01 70 55 30 69

Site internet : www.auboutdufil.org