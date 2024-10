Dans la société 5.0 qui s’annonce, tout est lié. Publié en avril 2018 par les éditions scientifiques ISTE, l’ouvrage de Bruno Salgues convie ses lecteurs à un véritable voyage à travers la société qui se dessine."Cette société 5.0 est encore souvent mal appréhendée", explique l’auteur, "Elle s’appuie sur une série de concepts : automatisation, dématérialisation, digitalisation, industrialisation, "servicisation", qui bousculent la vie économique et politique, occasionnant l’émergence de nouveaux acteurs mais également la mort d’organisations puissantes et reconnues."Société 5.0 fait donc le pari de présenter toutes les facettes des mutations en cours. Pour Joseph Puzo, PDG du groupe Axon’ Cable et membre du comité de pilotage du projet national "Industrie du futur" mis en place par Arnaud Montebourg, "ce livre transforme les signaux faibles que nous ressentons tous en une superbe synthèse de l’évolution sociétale en marche".Il y est question de technologies, bien sûr, parmi lesquelles l’intelligence artificielle, la robotique, les plateformes numériques et l’impression 3D mais également de leurs conséquences sur les grands sujets de société que sont le vieillissement de la population, le management des entreprises, l’éducation et la formation, ou encore la gestion du réchauffement climatique."Les mutations qui nous conduisent vers cette nouvelle société sont complexes, souvent brutales mais bien réelles", souligne Bruno Salgues, "En contribuant à alimenter la réflexion des responsables économiques et politiques, cet ouvrage vise également à lutter contre les excès du monde qui se dessine."Directeur d’études au sein de la direction de l’innovation de l’Institut Mines-Télécom, Bruno Salgues est spécialiste des technologies de l’information et de la communication. Il participe actuellement au développement du Centre ingénierie santé de l’École des mines de Saint-Étienne. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages consacrés aux mutations technologiques et sociales, notamment dans le domaine de la santé.Leader de l’édition française scientifique et technique, ISTE Editions publie plus de 200 titres par an. Les versions e-book de ses ouvrages sont toutes proposées en téléchargement au prix fixe de 9,90 euros, ce qui permet une diffusion très large des ouvrages et met le livre numérique à la portée de tous.Auteur : Bruno SalguesEditeur : ISTE Editions294 pagesPrix : 75 eurosISBN : 978-1-78405-428-1Date de publication : avril 2018