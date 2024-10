societe



Lorsqu’il a perdu brusquement son frère, victime en 2013 d’un accident de la route, Arno Dupré a fait l’expérience des difficultés auxquelles font face toutes les familles confrontées à un tel événement, en particulier l’écrasante charge de l’organisation des funérailles. La start-up Tellement là, qu’il a créée en 2017 après trois années de maturation, est née de cette expérience.





Redonner du sens au recueillement



Tellement là propose à la fois un assistant funéraire téléchargeable gratuitement, qui déleste la famille des problématiques organisationnelles ainsi qu’un monument funéraire temporaire qui, grâce à la réalité augmentée, facilite l’expérience du recueillement. "Beaucoup de personnes reconnaissent aujourd’hui qu’elles ne savent plus se recueillir sur une tombe, qu’elles ignorent comment se comporter ou si les enfants ont le droit de courir dans un cimetière", explique Arno Dupré, "Il m’a paru essentiel de redonner du sens à cette expérience."





Témoignages d’affection personnalisables



Dans cet état d’esprit, la start-up animera le 1er novembre, jour de la Toussaint, un temps de recueillement collectif au cimetière de Boulogne-Billancourt. Dès 9h30, l’équipe de Tellement là accueillera avec un café les familles venues se recueillir et leur distribuera des ballons incluant des témoignages d’affections personnalisables. À 14 heures, aura lieu un lâcher de ballons en présence des familles qui le souhaitent.





À propos de Tellement là



Fruit de trois ans de développement, de rencontres avec les familles de défunts et autres professionnels du secteur, Tellement Là développe et commercialise des solutions innovantes à destination du monde funéraire. Spécialisée en création et développement de contenus digitaux, elle met ses compétences au service des familles afin de les accompagner au mieux dans leur processus de deuil. L’offre Tellement Là s’exprimera via les offices funéraires présents sur le marché (Pompes funèbres, marbreries & prévoyances), l’entreprise souhaitant rester concentrée sur l’innovation et le développement de la relation avec les défunts.



Pour en savoir plus : www.tellement-la.fr / www.facebook.com/TellementLa