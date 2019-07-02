24 | Communiqué de presse
BALISTRON lance un quad électrique sportif
Published on 10/12/2025 à 16:28
Double moteur électrique : puissance et motricité
Le Balistron TQ est équipé de deux moteurs indépendants : 10 kW à l’avant et 22 kW à l’arrière.
Le passage 2WD / 4WD s’effectue à la demande, avec une capacité de franchissement de 30°. Ce système offre un couple immédiat idéal pour le tout-terrain et des performances stables sur terrains escarpés, boueux ou rocheux.
Batterie & autonomie
Doté d’une architecture batterie 100V et d’un BMS CAN-Bus, le TQ offre jusqu’à 120 km d’autonomie (à 55 km/h en mode 2WD).
Deux solutions de recharge : Chargeur embarqué : environ 4 h pour passer de 30 à 80 % et
Chargeur rapide optionnel : environ 90 minutes pour la même plage de recharge
Conçu pour le vrai off-road
Pensé comme un véritable véhicule tout-terrain, le Balistron TQ est construit sur un châssis robuste avec suspension à double bras triangulé, 220 mm de garde au sol et 500 mm de profondeur de passage à gué, pneus MAXXIS, freins à disque avant/arrière avec CBS et traction control. Un treuil avant et une capacité de remorquage de 600 kg le placent clairement dans la catégorie « travail + aventure ».
Équipements orientés pilote
BALISTRON propose de série des éléments rarement inclus dans cette gamme de prix : écran TFT 7’’, trois modes de conduite, blocage de différentiel avant, prise Type 2, USB, rétroviseurs, jantes alliage colorées. Le design musclé et soigné renforce la perception haut de gamme tout en conservant un positionnement tarifaire accessible.
Un prix compétitif sur le marché des quads électriques
Avec un tarif de départ fixé à 12 990 €, le Balistron TQ se positionne très favorablement face aux concurrents tout en offrant une dotation nettement plus riche — fidèle à la stratégie de la marque visant à proposer des véhicules électriques performants et accessibles.
À propos de Balistron
Balistron est une entreprise de mobilité basée à Istanbul, spécialisée dans les solutions de transport électrique accessibles et fonctionnelles. La marque poursuit son expansion en Europe avec des produits pensés pour un usage réel, alliant ingénierie solide, design pragmatique et prix maîtrisé.
.
Contact presse (pour le compte de BALISTRON)
Ingrid Synenko-Beurais
Email: ingrid@velvetwonton.com
Website: https://balistron.com
Press Kit: ATV images
Communiqué publié par Synenko-Beurais Ingrid
Published on 10/12/2025 à 16:28 sur 24presse.com
Synenko-Beurais Ingrid
balistron.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Synenko-Beurais Ingrid
Website
balistron.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "sports"
BALISTRON lance un quad électrique sportif...Publié le 10/12/2025 à 16:28 BALISTRON, un nuevo actor europeo en el sector de la mot...Publié le 04/11/2025 à 12:32 Tromox präsentiert die M05 Electric Café Racer auf der...Publié le 04/11/2025 à 09:40 Tromox presenta la M05 Electric Café Racer en EICMA 202...Publié le 04/11/2025 à 09:39 Tromox dévoile la M05 Electric Café Racer à l’EICMA...Publié le 03/11/2025 à 18:05 Un ingénieur d’ADVANS Group Rhône-Alpes champion du ...Publié le 10/09/2025 à 13:40 Nouveau partenariat entre Pickleball France et la fédé...Publié le 24/03/2025 à 12:34 Spark Club : la première salle en France à proposer de...Publié le 04/03/2025 à 12:08 La France se classe 4eme en double mixte et double homme...Publié le 27/11/2024 à 14:16 La sportive outdoor, nouveau média en ligne 100% fémin...Publié le 15/10/2024 à 12:49