Double moteur électrique : puissance et motricité

Le Balistron TQ est équipé de deux moteurs indépendants : 10 kW à l’avant et 22 kW à l’arrière.

Le passage 2WD / 4WD s’effectue à la demande, avec une capacité de franchissement de 30°. Ce système offre un couple immédiat idéal pour le tout-terrain et des performances stables sur terrains escarpés, boueux ou rocheux.

Batterie & autonomie

Doté d’une architecture batterie 100V et d’un BMS CAN-Bus, le TQ offre jusqu’à 120 km d’autonomie (à 55 km/h en mode 2WD).

Deux solutions de recharge : Chargeur embarqué : environ 4 h pour passer de 30 à 80 % et

Chargeur rapide optionnel : environ 90 minutes pour la même plage de recharge

Conçu pour le vrai off-road

Pensé comme un véritable véhicule tout-terrain, le Balistron TQ est construit sur un châssis robuste avec suspension à double bras triangulé, 220 mm de garde au sol et 500 mm de profondeur de passage à gué, pneus MAXXIS, freins à disque avant/arrière avec CBS et traction control. Un treuil avant et une capacité de remorquage de 600 kg le placent clairement dans la catégorie « travail + aventure ».

Équipements orientés pilote

BALISTRON propose de série des éléments rarement inclus dans cette gamme de prix : écran TFT 7’’, trois modes de conduite, blocage de différentiel avant, prise Type 2, USB, rétroviseurs, jantes alliage colorées. Le design musclé et soigné renforce la perception haut de gamme tout en conservant un positionnement tarifaire accessible.

Un prix compétitif sur le marché des quads électriques

Avec un tarif de départ fixé à 12 990 €, le Balistron TQ se positionne très favorablement face aux concurrents tout en offrant une dotation nettement plus riche — fidèle à la stratégie de la marque visant à proposer des véhicules électriques performants et accessibles.



À propos de Balistron

Balistron est une entreprise de mobilité basée à Istanbul, spécialisée dans les solutions de transport électrique accessibles et fonctionnelles. La marque poursuit son expansion en Europe avec des produits pensés pour un usage réel, alliant ingénierie solide, design pragmatique et prix maîtrisé.

Contact presse (pour le compte de BALISTRON)

Ingrid Synenko-Beurais

Email: ingrid@velvetwonton.com

Website: https://balistron.com

Press Kit: ATV images



















