La Plongée Sportive en Piscine (PSP ou Sport Diving) est une discipline sportive internationale qui a pris naissance en France en 2011 et qui est née dans sa version prototype à Nîmes.



C'est donc à juste raison que la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) a confié à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) l’organisation de la dernière étape de la coupe du monde 2018.



Naturellement, la FFESSM a estimé que NIMES, berceau historique de la discipline devait organiser cette première en France.



La capitale Gardoise s'apprête à recevoir 124 compétiteurs représentant 18 équipes internationales : Russie (5 équipes : Région de Mordovie, Région de Moscou, Ville de Moscou, Ville de St Pétersbourg, Ville de Perm), Estonie, Maroc, Allemagne, Algérie (observateurs), et France(*) avec 10 équipes régionales.





Le déroulé de la compétition :

Vendredi 2 novembre :

Stade Nautique Nemausa

9h00 : Ouverture de la compétition avec le traditionnel défilé des équipes

12h00 : PODIUM 100m obstacle

14h00 : PODIUM 50m émersion 6kg

15h30 : PODIUM 50m octopus

16h00 : PODIUM 4x50m medley

Mairie de Nîmes : 18h30 : Cérémonie d'ouverture





Samedi 3 novembre :

Stade Nautique Nemausa

12h00 : PODIUM Wiggle Tower

15h00 : PODIUM Trial 200m

16h30 : PODIUM 4x50 torpedo

Bodega Pablo Romero : 19h00 : PODIUM des nations et Cérémonie de clôture





(*) Les derniers résultats de la France en compétition internationale étaient (Tenerife, toutes catégories, H, F, MIXTE) :

- 6 Médailles d’Or sur 12 distribuées ;

- 3 Médailles d’Argent sur 12 distribuées ;

- 3 Médailles de Bronze sur 12 distribuées.