Depuis son lancement commercial en Janvier 2011 et l’arrivée sur le marché de l’iPad 1, la solution izOrder éditée par le groupe ADSI s’est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le nouveau marché des applications de prise de commandes sur terminaux tactiles fonctionnant en mode déconnecté.



La société Mobistep, fondée en 2010, pionnière également dans le développement d’applications mobiles métiers sur iPad en mode offline, compte un large parc de clients grands comptes à forte notoriété, en particulier dans l’univers de la mode, du sport et de l’automobile, et s’appuie sur une équipe de haut niveau basée à Paris ainsi qu’à Saint-Nazaire.



Le rapprochement des deux structures va ainsi donner naissance à un leader renforcé et incontournable au service de la digitalisation des forces de ventes nomades en France et en Europe :

- > 300 clients B2B en parc

- > 20 collaborateurs

- Un réseau de Distributeurs Agréés, dont Orange Business Services

L’ ambition de cette opération de rapprochement consiste à accompagner le potentiel encore très important de ce marché en France ainsi qu’en Europe afin d’offrir aux entreprises de toute taille un levier reconnu de transformation digitale pour leurs collaborateurs nomades.



ADSI Digital ambitionne ainsi de devenir rapidement n° 1 sur le marché de la mobilité des forces de vente en Europe et va en particulier continuer de densifier ses partenariats avec les éditeurs de solutions de gestion et les réseaux d’intégrateurs associés, dans les principaux pays Européens.





Martin Parard, co-Fondateur d’ADSI Group : "Nous nous félicitons de ce rapprochement avec Mobistep car nous sommes ainsi moteur dans la consolidation de notre secteur et en mesure d’accompagner la mutation du marché avec une avance technologique et fonctionnelle sans précédent. La synergie avec nos offres logiciel de e-Commerce et de FSM* ainsi que notre activité historique d’intégration ERP continue de fonctionner à plein régime et nous restons plus que jamais un ‘générateur de productivité’ pour nos clients".



Michel Cohen, Président de Mobistep : "Cette opération va nous permettre de mieux accompagner la transformation digitale des forces de vente nomades : les solutions izOrder et Mobistep sont très complémentaires et permettent de répondre à la diversité des besoins et des secteurs d’activités. Au- delà des technologies et des hommes, c’est la vision du groupe ADSI qui a été un accélérateur dans la réalisation de ce rapprochement".



*FSM: Field Service Management





