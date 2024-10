tech

Sysdream, Division Cybersécurité de Hub One, organise du 16 au 20 juin 2019 l’événement Hack In Paris à la Maison de la Chimie, au cœur de Paris. A cette occasion, les professionnels et les passionnés de la cybersécurité se rencontreront autour d’un programme riche et varié, et de partages d’expériences avec des conférenciers internationaux.



"Nous sommes ravis d’organiser cette 9ème édition d’Hack In Paris riche en contenu, nouveautés et partenaires. Cet évènement international est une rencontre majeure pour la communauté cyber. Il permet de développer ses connaissances, partager ses expériences et trouver des solutions pour palier à la cybercriminalité", explique Olivier Franchi, Directeur Sysdream, division Cybersécurité de Hub One.





Durant ces 5 jours, Sydream proposera aux participants :



- Des formations en sécurité informatique pour tous les niveaux : cette année en exclusivité en France une formation NotSoSecure "Advanced web Hacking" sera proposée et permettra aux participants de s’entrainer sur des techniques d'attaques Web avancé côté serveur (SSRF, XXE, SQL Injection, etc.) en complément des formations phares d’Hack In Paris : Corelan "Advanced".



- Des conférences organisées et animées par des passionnés pour les passionnés : hacking avec "Abusing Google Play Billing for fun and unlimited credits!", retours d'expérience, connaissances pratiques, et même 0-day avec la conférence d’Eoin Carroll chercheur en cybersécurité chez McAfee...



- Des workshops (ateliers pratiques de 45 min à 2h) autour des thématiques d’IoT*, de BLE**, pentests … avec pour mot d'ordre : "apprendre en s'amusant, sans prise de tête" !



- Des animations en live :

. Un Jeopardy pour tester les connaissances en sécurité informatique dans une ambiance décontractée. 3 équipes s’affronteront durant une heure et demie sur des questions de « culture cyber » afin de gagner différents lots.



. Un Wargame organisé par les équipes Sysdream, Division Cybersécuirité de Hub One pendant deux jours, sur site et online via la plateforme MALICE. En équipe ou seul, le but est de récupérer un maximum de flags.



. Un Bug Bounty (Live Hacking Event), organisé en partenariat avec Yogosha lors d’une soirée détente et networking le mercredi 19 juin à bord du bateau le Concorde Atlantique.



Si vous souhaitez échanger avec Sysdream ou avoir un badge presse n’hésitez pas à nous contacter.





Informations pratiques



Dates : du 16 au 20 juin 2019

Lieu : Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique 75007 Paris

Programme détaillé : https://hackinparis.com/

Inscription et billetterie ouverte jusqu’au début de l’évènement : https://hackinparis.com/store/





A propos de Sysdream



Sysdream est la division Cybersécurité du Groupe Hub One. Elle met à disposition des grands comptes, publics et privés, en France comme à l’International, une large gamme de solutions axée sur l’audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber-entrainement. En termes de protection des infrastructures, elle propose à ses clients l’implémentation d’un SOC - Centre Opérationnel de sécurité.



Pour répondre aux enjeux de cybersécurité d’aujourd’hui et de demain, elle s’appuie sur son laboratoire de recherche et de veille technologique. Indépendante vis-à-vis de toute solution matérielle ou logicielle, elle garantit ainsi une parfaite objectivité dans ses recommandations et choix techniques opérés pour ses clients. Sysdream est qualifiée PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) par l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.



Sysdream est à l'origine du développement de rendez-vous majeurs tels que Hack In Paris, une manifestation dédiée aux professionnels de la cybersécurité, et La Nuit du Hack, la plus grande convention annuelle dédiée au hacking éthique en France.



Plus d’informations : Sysdream.com





*Internet des Objets

**Bluetooth Low Energy