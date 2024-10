tech

C’est une première en Europe. Installé depuis octobre 2016 à l’entrée du Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, un écran géant, anneau fermé d’un diamètre de 40 mètres, informe et oriente le public vers les différents halls. Pour cette réalisation qui a exigé plus d’un an d’études et trois semaines d’installation, son intégrateur, la PME toulousaine Pekason, vient de recevoir l’Icona d’or 2018 de la réalisation digitale.





Résolution exceptionnelle