Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ?

Définie dans la continuité de la loi Handicap de 2005, l’accessibilité numérique garantit l’usage d’un site web par tous, y compris les 15 millions de personnes en situation de handicap en France (permanent, temporaire ou situationnel). Il s'agit donc, pour l'ensemble des entreprises françaises, de s'assurer que l'ensemble des internautes peuvent, notamment, naviguer sur leur site sans souris, comprendre un contenu sans images, lire un texte grâce à un bon contraste ou utiliser un lecteur d’écran.



Pour résumer, l’accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap.





Une réglementation contraignante mais garante de l'inclusion numérique

Pour être considéré comme accessible un site doit satisfaire 106 critères recensés dans le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité). Ces critères sont regroupés dans 13 catégories (images, couleurs, tableaux, formulaires, navigation,…).

En cas de non-conformité, les sanctions pourront s'avérer sévères : jusqu’à 50 000 € d’amende par service inaccessible, renouvelable tous les six mois. Mais, derrière cette obligation réglementaire qui peut paraître drastique, se cache un véritable enjeu de société, puisque plus de 15 millions de Français sont concernés par des formes de handicap les empêchant d'utiliser sereinement l'ensemble des outils numériques. Une inégalité d’autant plus grave qu’elle touche l’accès à l’emploi, à l’information, aux démarches administratives ou simplement à la vie quotidienne.



Nelly Meunier et Georges Klenklé, co-fondateurs de FreewayTeam



Un outil de diagnostique simple, rapide, économique et solidaire



Cependant, dans un contexte économique tendu, peu d’entreprises peuvent se permettre de financer des audits d’accessibilité à 5 000 € ou plus. C’est pour cette raison que FreewayTeam, startup française fondée par Nelly Meunier et Georges Klenklé, a développé une solution simple, rapide et économique. Reposant sur l'intelligence artificielle et l’expertise de ses consultants certifiés, FreewayTeam propose un audit d’accessibilité numérique automatisé dès 950 €, conforme aux normes RGAA.



Ce service génère :

La détection des non-conformités

Une feuille de route claire pour les corriger

La déclaration d’accessibilité

Par ailleurs, pour chaque audit commandé, FreewayTeam reverse 10 € à l’association Digital Handicap, afin de promouvoir un web plus inclusif.



FreewayTeam a déjà accompagné plus de 100 entreprises dans la création de leur audit RGAA.

"On m’a souvent dit : Tu n’as pas l’air handicapée. Mais le handicap ne se voit pas toujours. Il se vit. Comme moi, plus de 15 millions de Français sont concernés. Rendre le digital accessible, c’est simplement ouvrir les portes à tout le monde." - Sophie Vouzelaud, Première Dauphine Miss France 2007, sourde de naissance engagée aux côtés de FreewayTeam.



"Chez FreewayTeam, notre mission est simple : rendre l’accessibilité numérique réellement accessible. Grâce à notre IA et à l’expertise de nos consultants, plus besoin de dépenser 5 000 €. C’est rapide, efficace et abordable" - Nelly Meunier, cofondatrice de FreewayTeam

À propos de FreewayTeam



FreewayTeam est une solution française basée sur l’intelligence artificielle. Elle aide les entreprises à rendre leurs sites accessibles et à améliorer leur présence en ligne. Son but : favoriser l’inclusion, gagner en visibilité et attirer plus de clients.



Plus d'informations : https://www.freewayteam.com