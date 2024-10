tech



Accompagner la maturité des méthodes agiles

Les nouveaux environnements de travail créent de nouveaux métiers, notamment celui de product owner ou encore scrum master. Les écoles du numérique et les organismes de formation participent à la transformation des compétences.

Comme le rappelle le co-fondateur de Scrum-league.org, "il est plus que jamais nécessaire d’établir un cadre normatif pour mesurer les acquis théoriques et pratiques des méthodes agiles".

Les certifications Scrum permettent de créer plus de transparence et de confiance sur le marché qui dépasse de plus en plus le cadre des DSI.





Scrum League, quelle approche des certifications ?

Les différences entre Scrum League et les certifications US : "ce sont d’abord des certifications francophones, cela signifie que tous les QCM sont en langue française. Le but est de tester le niveau des connaissances liées à Scrum sans être gêné par l’anglais et ses expressions techniques qui parasitent l’approche. C’est aussi un test qui mélange des questions théoriques et des mises en situations pratiques pour sonder la « digestion » des compétences loin du caractère "scolaire" d’un QCM. Enfin, il y a le prix : beaucoup de candidats à la certification sont jeunes ou travailleurs indépendants. Nous avons souhaité faciliter l’accès aux certifications".





Certification online

Scrum League certifie aujourd’hui un grand nombre de développeurs, chefs de projet, scrum masters ou encore product owners en France, Suisse, Belgique ou Maroc. Le taux de réussite pour la certification icSM pour Scrum Masters est de 85%. Le site propose de nombreuses ressources pour passer le test dans les meilleures conditions.





A propos de Scrum-League

Scrum League est constitué d'une communauté professionnelle d’entreprises innovantes, de groupes internationaux, d’organismes de formation spécialisés.





A propos de Scrum



La méthode Scrum est une méthode de gestion / développement produit ou projet, utilisée dans le domaine du développement informatique (logiciels, services, applications mobiles, sites web, etc.). Dans le cadre de la méthode Scrum, le produit logiciel est développé ou évolue sous formes de sprints qui sont des phases de développement de quelques semaines qui se concentrent généralement sur quelques fonctionnalités, voire parfois sur une fonctionnalité unique. Les fonctionnalités à développer lors des sprints sont notamment répertoriées et priorisées dans le cadre d’un backlog produit.



Au niveau organisationnel, le développement n’est pas forcément géré par un chef de projet, mais plutôt coordonné par un « scrum master » qui joue un rôle d’intermédiaire entre l’équipe de développement et le responsable produit.



La méthode Scrum fait partie des méthodes de gestion de projet dites « agiles » et vues comme des alternatives à la gestion de projet « traditionnelle » davantage planifiée et structurée sur de longues périodes.