Cette formation sur les sous-systèmes d’échantillonnage des analyseurs process permet d’acquérir entre-autre, des connaissances sur le pré conditionnement des échantillons. Les participants pourront ainsi apprendre à solutionner les problématiques de liquides entrainés dans les échantillons gazeux.

Dispensée sur 5 jours, cette formation sera animée par le spécialiste du sujet : Tony WATERS, auteur du livre "Industrial Sampling Systems".

La région Ile-de-France mise sur la recherche et la formation de pointe. Le campus urbain de Paris-Saclay est le fer de lance de cette stratégie. Il a pour vocation de devenir un pôle d’excellence européen à la fois dans le domaine de la formation des chercheurs et des ingénieurs de demain, dans l’éclosion des start-up de l’innovation technologique et dans la collaboration entre entreprises et instituts de recherche.

Swagelok Paris collabore entre autre avec ces entreprises déjà depuis de nombreuses années, tout comme avec les laboratoires et centres de recherche .La société fournit du conseil, des services et des composants dans ses domaine d’expertise : le transport et la distribution de gaz ou liquides dans des milieux exigeants.



Swagelok Paris est le centre de service agréé de la marque Swagelok pour la moitié nord de la France ainsi que pour les pays de la communauté économique et monétaire d'afrique centrale (CEMAC). Il a pour vocation de fiabiliser et de sécuriser les installations clients à travers :

- Des produits de qualité

- Des réalisations clé en main

- Des conseils techniques

- Des prestations d’audit

- Des formations métier



Swagelok a également pour vocation d'assurer la sécurité des personnels en contact avec des fluides potentiellement dangereux, qu’ils soient toxiques, corrosifs, explosifs ou utilisés dans des conditions rendant leur manipulation délicate. Le souci de protéger l’humain tout comme l’environnement a poussé Swagelok à proposer une gamme de formations autour de la mise en œuvre et la maintenance de systèmes fluides complexes.

Toutes les informations au sujet de cette formation (catalogue et plateforme d'inscription) sont accessibles sur le site de Swagelok Paris





A propos de Swagelok Paris

Créée en 1988, Swagelok Paris distribue une gamme exhaustive de produits de haute qualité dans le domaine des systèmes fluides et fournit les services associés tels qu'un service de solutions sur mesures, de la formation, de la location d'outillage ainsi que des audits de détection de fuites sur site industriels.



Swagelok Paris est distributeur agrée pour la vente et le service pour les régions Ile de France, Nord Pas de Calais, Alsace Lorraine, Champagne Ardennes, l'Ouest de la France, les Antilles ainsi que la Guyane.



Plus d'informations : www.paris.swagelok.com