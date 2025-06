tech



Une technologie au plus près de l'utilisateur

Jusqu'à présent majoritairement dominé par les téléphones et les tablettes, l'informatique mobile étend progressivement ses champs d'application aux vêtements ou accessoires vestimentaires. Smartwatches, lunettes ou lentilles de contact intelligentes, vêtements connectés, écouteurs contrôlés par la parole, les mouvements ou la pensée viennent faciliter le quotidien de l'utilisateur, l'informer sur son état de santé, maintenir les liens avec ses proches ou améliorer sa productivité au travail.

Au-delà des précautions éthiques et du nécessaire encadrement juridique de l'utilisation de ces technologies, leur installation durable dans le quotidien de chacun semble à terme inéluctable.





Pulse Audition, exemple d'une réussite à la française

Les géants Méta et Apple, avec le casque Quest, les lunettes intelligentes Ray-Ban ou l'Apple Vision Pro, sont actuellement les acteurs dominants sur le secteur de l'informatique vestimentaire (ou wearable technology). En France, de plus en plus de jeunes entreprises innovantes se positionnent en pointe de cette technologie. C'est le cas notamment de Pulse Audition, startup spécialisée dans le développement de lunettes auditives intelligentes, fondée avec le concours d'Advans Lab, filiale d’ADVANS Group dédiée à l’innovation technologique.

Les contributions d' ADVANS Group ont couvert plusieurs domaines :

Expertise en ingénierie : les ingénieurs d'ADVANS Group ont joué un rôle crucial pour relever les défis techniques. Du débogage du firmware au développement d'une plateforme de test des algorithmes Pulse Audition, leurs contributions concrètes ont accéléré le processus de développement.

Infrastructure et outils : Pulse Audition a bénéficié de l’accès au Sophia Hack Lab (SHL) et aux bureaux du Space 9 à Sophia Antipolis, permettant un prototypage et des tests rapides, ainsi que d’affiner à la fois le produit et la stratégie.

Conseil stratégique : Radomir Jovanovic, PDG d'ADVANS Group, a aidé Pulse Audition à définir une orientation stratégique claire. Des réunions régulières ont permis d’aligner les progrès de Pulse sur les objectifs à long terme, en équilibrant innovation et mise en œuvre concrète.

Racheté en début d'année par le géant franco-italien EssilorLuxottica, Pulse Audition va permettre au leader mondial du secteur de l'optique d'étendre son expertise en intégrant des technologies reposant sur l'intelligence artificielle, offrant ainsi une solution discrète et performante aux personnes souffrant de perte auditive légère ou modérée et s'ouvrir à un marché estimé à 1,25 milliard de consommateurs.

La nouvelle version de Nuance Audio, les lunettes auditives d’EssilorLuxottica permettant de tenir des conversations fluides, même dans un environnement bruyant, intégrera la technologie développée par Pulse Audition et seront commercialisées aux États-Unis avant la fin de l'année 2025.





Metyos : un dispositif "BioWearable" au service de la santé

Autre illustration du dynamisme de l'écosystème startup français dans le domaine de l'informatique vestimentaire, Metyos, une medtech qui développe un patch connecté bio-portable, capable de collecter les données biologiques des personnes souffrant de maladies rénales. Ces données sont ensuite traitées par des algorithmes pour permettre à l'utilisateur de suivre l’impact de ses actions en termes de nutrition et d’activité physique sur son métabolisme et aux professionnels de santé de suivre l'évolution des constantes du patient de façon simple et efficace.



La startup parisienne est soutenue par ADVANS Group, via sa filiale ADVANS Lab, qui pilote les activités d’innovation technologique. Entré au capital fin 2023, le groupe accompagne Metyos dans le développement des couches basses de son logiciel embarqué et le design de l'architecture mécanique.





Un positionnement stratégique pour le secteur de la tech française

Véritable terreau d'innovation, l'informatique vestimentaire s'impose comme un enjeu stratégique majeur pour les acteurs de la tech française. Bénéficiant d'un écosystème entrepreneurial dynamique, soutenu par des incubateurs performants favorisant la recherche et le développement, la France a toutes les cartes en main pour faire émerger les futurs leaders d'un secteur en pleine expansion, destiné à redéfinir le rapport entre mode et technologie.

Une étude de Gartner prévoit qu'en 2027, les appareils portables pourraient non seulement égaler, mais potentiellement dépasser les chiffres d'expédition mondiaux des smartphones, en raison de la demande croissante des consommateurs pour le suivi de la santé et de la forme physique, la commodité et la connectivité.

Ces perspectives soulignent l'importance stratégique de l'informatique vestimentaire pour les entreprises technologiques françaises, offrant des opportunités significatives pour innover et se positionner en tant que leaders dans ce domaine émergent.

A propos d'ADVANS Lab

ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.

Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.

