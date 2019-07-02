tourisme







Une téléconsultation médicale accessible depuis l’étranger



Pour faciliter l’accès aux soins et éviter certains déplacements inutiles, Heymondo intègre désormais un service de téléconsultation directement dans son application d’assurance voyage.



Les assurés peuvent ainsi échanger avec un professionnel de santé, où qu’ils se trouvent dans le monde, afin d’obtenir des conseils pour des situations médicales mineures. Lorsque la situation le nécessite, une téléconsultation sur rendez-vous permet également de bénéficier d’un échange plus approfondi avec un médecin.



Cette nouvelle fonctionnalité complète les canaux traditionnels d’assistance de Heymondo, qui restent accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par téléphone et par courrier électronique.





Une compensation automatique après 2 h 30 de retard de vol



Lorsqu’un vol présente un retard supérieur ou égal à 2 heures 30, les assurés concernés reçoivent automatiquement une notification leur proposant deux formes de compensation :

un accès à un salon VIP d’aéroport , comprenant notamment des espaces de repos, une offre de restauration et une connexion Wi-Fi

, comprenant notamment des espaces de repos, une offre de restauration et une connexion Wi-Fi une compensation financière de 50 € par personne assurée, versée directement sur le compte bancaire du voyageur

Aucune demande administrative ni aucun justificatif supplémentaire ne sont nécessaires. L’ensemble du processus est automatisé, depuis la détection du retard jusqu’à l’envoi de la proposition de compensation.



Une assurance voyage plus proactive

En intégrant la télémédecine et l’indemnisation automatisée des retards de vol, Heymondo fait évoluer l’assurance voyage vers un modèle davantage centré sur les services et l’accompagnement en temps réel.

L’objectif est de permettre aux voyageurs d’accéder rapidement à une solution concrète lorsqu’un imprévu survient, sans avoir à multiplier les appels, les formulaires ou les justificatifs.

Avec cette évolution, Heymondo confirme son ambition de proposer une assurance voyage connectée, transparente et proactive, capable de rendre l’expérience du voyage plus fluide et plus sereine.





Des voyageurs de plus en plus attentifs aux services d’assistance



Les attentes des voyageurs ont considérablement évolué. La couverture financière ne constitue plus leur seule préoccupation : ils recherchent également une assistance disponible en temps réel, des démarches simplifiées et des services facilement accessibles depuis leur téléphone.

Selon une étude réalisée par YouGov en mars 2026 pour Heymondo (réalisée en mars 2026 auprès d’un échantillon de 800 répondants), 55% des voyageurs intercontinentaux français ont déjà souscrit une assurance voyage. Parmi eux, près de la moitié ont effectué cette démarche directement en ligne.

Pour leur prochain voyage intercontinental, 49% des personnes interrogées envisagent de souscrire une assurance, dont plus de la moitié par leurs propres moyens sur Internet et près d’un tiers par l’intermédiaire d’une agence de voyages.

La protection contre les imprévus demeure le premier facteur de souscription, devant la disponibilité d’une assistance 24 heures sur 24 et la couverture en cas de perte de bagages ou d’effets personnels.

À propos de Heymondo



Créée en 2017 avec l’ambition de simplifier l’assurance voyage, Heymondo conçoit des solutions d’assurance connectées, flexibles et transparentes. Grâce à son application mobile, l’entreprise place l’assistance, la simplicité d’utilisation et l’immédiateté technologique au cœur de la relation avec ses assurés.

www.heymondo.fr

