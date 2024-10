tourisme

Voyager et lire sont deux passions qui vont de pair car très souvent les livres sont le compagnon idéal pour ceux qui voyagent pour découvrir le monde. Nombreux sont ceux qui partent à l'aventure pour visiter les lieux décrits dans leurs romans préférés, pour voir ceux qui ont inspiré les grands écrivains et encore, pour visiter les endroits où certains des romans les plus célèbres au monde ont été écrits.

La Journée mondiale du livre approche à grands pas et Musement, une plateforme de découverte et de réservation d’activités partout dans le monde, souhaite célébrer la littérature. Pour l’occasion, elle a dressé une liste de quelques-uns des cafés où les écrivains les plus célèbres du monde se sont rencontrés.

Café A Brasileira, Lisbonne. Tous ceux qui visitent la capitale portugaise ne peuvent manquer de visiter le Café A Brasileira (Rúa Garrett, 122). Il est situé dans le quartier historique du Chiado et était l'un des endroits préférés du poète Fernando Pessoa, à tel point qu'à l'entrée il y a une statue de bronze érigée en son honneur. Le restaurant apparaît également sur la couverture du livre Sostiene Pereira d'Antonio Tabucchi. Café El Fishawi, Le Caire. Dans la capitale égyptienne se trouve le Café el Fishawi (El-Fishawi, El-Fishawi Alley, Khan al-Khalili), l’un des plus anciens cafés du Caire mais surtout, un lieu au charme unique caractérisé par de splendides miroirs. C'était aussi l'un des endroits où le prix Nobel Naghib Mahfuz a trouvé l'inspiration. Floridita, La Havane. Floridita (Obispo, La Havane). Ce café était l'un des lieux de prédilection d'Ernest Hemingway dans la capitale cubaine. Il y a d'ailleurs une statue en son honneur ainsi qu’un cocktail en son nom! Mais il n'était pas le seul écrivain célèbre à passer son temps à Floridita : parmi ses clients, on retrouve aussi Jean-Paul Sartre, Tenessee Williams et Graham Greene. Café Comercial, Madrid. Le Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7) était l'un des lieux préférés des artistes, écrivains et intellectuels : parmi ceux qui le fréquentaient nous tenons à citer particulièrement des écrivains tels qu'Antonio Machado, Ignacio Aldecoa, Enrique Jardiel et Gloria Fuertes. The Elephant House, Edimbourg. Harry Potter, l'une des sagas les plus célèbres au monde, est né entre les murs de Elephant House (21 George IV Bridge). C’est dans ce café, que J.K. Rowling a donné libre cours à son imagination pour créer un monde littéraire qui a su capturer les plus grands comme les plus petits. Eagle and Child, Oxford. Dans l'une des villes universitaires les plus célèbres du monde se trouve le pub Eagle and Child (St. Giles), abritant une section nommée The Rabbit Room : c'est un espace où se donnait rendez-vous chaque mardi le groupe littéraire connu sous le nom de Inklings, qui comprenait J.R.R.R.Tolkien et C.S. Lewis. Antico Caffè Greco, Rome. Pour les amateurs de littérature, le rendez-vous à Rome est à l'Antico Caffè Greco (Via Condotti, 86), l'un des plus anciens cafés de la ville, ouvert en 1760. D'illustres écrivains l’ont fréquenté tels que Stendhal, Mary Shelley, Lord Byron, Goethe, Charles Dickens, Hans Christian Andersen et Schopenhauer. The White Horse Tavern, New York. Les clients réguliers de ce pub dans le West Village (567 Hudson Street) comprenaient les écrivains Dylan Thomas, Jack Kerouac, Norman Mailer et James Baldwin, ainsi que des chanteurs tels que Jim Morrison et le prix Nobel Bob Dylan en 2016. Café de Flore, Paris. C’est dans ce café que Sartre et Albert Camus se sont rencontrés pour la dernière fois en 1951. Après une longue relation d’amitié, suite à des prises de positions divergentes, il ne se revirent jamais plus. Les Deux Magots, Paris. Situé sur la place Saint-Germain-des-Près au numéro 6, cet endroit était fréquenté par les prix Nobel André Gide, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ernesto Sabato et André Breton. Els Quatre Gats, Barcelone. Ce restaurant situé à Carrer de Montsió est devenu l'un des plus populaires parmi les artistes et écrivains qui se trouvaient à Barcelone. Le poète Ruben Darío a été l'un des premiers à le visiter et Santiago Rusiñol était un client habituel.