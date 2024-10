tourisme

Départ 18 : 25 de l’ANCV, une aide qui finance la moitié des vacances des jeunes



Conscient que le coût d’un séjour peut représenter un véritable obstacle au départ des jeunes, le programme Départ 18 : 25 a pour objectif de favoriser l’autonomie des jeunes tout en leur donnant la possibilité de découvrir de nouveaux horizons.



Sous conditions de statut ou de ressources, le programme couvre la moitié du prix du séjour des 18- 25 ans (dans la limite de 150 euros par personne et un montant minimum restant à charge de 50 euros).



Ce programme est proposé par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances et s’inscrit pleinement dans sa mission de lutte contre la fracture touristique, avec le soutien du Ministère en charge du Tourisme.





A proopos du tour opérateur Les Stations



Lancé en 2013, le tour opérateur Les Stations propose la réservation de séjours en bord de mer (laStationduSoleil.com) et à la montagne (laStationdeSki.com). L’ensemble des offres présentées sur les sites sont éligibles au programme Départ 18 : 25 et les jeunes peuvent dès aujourd’hui faire leur réservation en ligne.



Une troisième plateforme dédiée au tourisme à la campagne et en villes (Françaises et Européennes) sera lancée dès cet automne.



La sélection du tour opérateur Les Stations par l’ANCV pour la gestion de ce programme vient récompenser la qualité de son offre (produits sélectionnés, annulation sans frais avant J-45, pas de frais de réservation, suivi des vacanciers…).





