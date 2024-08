culture



Les expositions, les spectacles, les émissions de télévision et de radio, les livres, les magazines et les journaux sont autant d’apports culturels constitutifs de notre identité individuelle et collective. Ils jouent un rôle essentiel dans la cohésion d’une société mais peuvent se révéler source de fractures lorsqu’ils manquent. Car sans un accès complet à ce bien commun, les personnes handicapées ne peuvent pas participer à la société sur un pied d’égalité.



À ce titre, les institutions culturelles ont un rôle fondamental à jouer pour promouvoir l’inclusion de tous les publics. Musées, bibliothèques, monuments et lieux d’art, de musique, de cinéma, de danse, d’opéra et de théâtre... Grâce aux possibilités offertes par le numérique, ils peuvent tous contribuer à lever les obstacles, pour donner de nouvelles opportunités aux personnes en situation de handicap de prendre pleinement part à la vie culturelle.





Le Forum explorera des thèmes tels que :

- Comment les institutions culturelles utilisent-elles les technologies pour accueillir les publics handicapés et améliorer l’accès à leurs collections, leurs informations et leurs activités



- Comment la technologie peut-elle faciliter l’expression et la créativité chez les personnes handicapées



- Comment les enseignants, les organisations artistiques, les services publics culturels, et les éditeurs de logiciels et de matériel peuvent travailler ensemble pour construire des solutions accessibles



- Le progrès technologique peut-il être un levier pour des initiatives publiques et privées



- Comment instaurer un dialogue entre les acteurs de l’accessibilité numérique et de l’industrie culturelle afin de s’assurer que les biens et activités culturels soient conçus pour être originellement accessibles.



Parmi les intervenants déjà programmés :



Antoine Capet et David Lemoîne (BrutPop), Matthew Cock (Vocal Eyes), Alexandra Dromard (Centre des Monuments Nationaux), Gareth Ford-Williams (BBC), Gawain Hewitt (Drake Music), Simon Houriez (Signes de Sens), Matthieu Parmentier (France Télévisions), Cité des Sciences.



A propos de BrailleNet

Depuis 1997, l'association BrailleNet oeuvre à améliorer l’accès aux informations et aux services numériques jusqu'alors difficilement exploitables par les personnes handicapées. L’association assure le développement et le suivi technique de la BNFA (Bibliothèque Numérique Francophone Accessible); forme des experts et certifie l’accessibilité des sites web via AccessiWeb et conduit avec ses partenaires, différents projets de recherche et développement en France et en Europe.

Le numérique au service d'une société plus inclusive !





Informations et inscription : http://eaf2017.braillenet.org

Twitter : @AssoBrailleNet