L'héritage d'bn Battuta sera célébré par les ambassadeurs du voyage venus du monde entier à Tanger au Maroc. Cet évènement unique de 4 jours de festivités sera l’occasion pour présenter le voyage d’Ibn Battuta et son histoire à travers une série d’activités sociales et culturelles telles que les conférences thématiques, des parades de carnaval, projection de films, du street art et des expositions.



"Voyager, cela vous laisse sans voix, puis vous transformez cela en histoire" - Ibn Battuta



Selon Monsieur Mohamed Dekkak, Président d'honneur de l'association, la thématique choisie pour la deuxième édition du Festival International d’Ibn Battuta "Les voyageurs, les ambassadeurs de la paix" est l’occasion de promouvoir la culture du voyage qui représente un moteur de paix dans le monde entier. Le Festival encourage également les voyageurs à jouer le rôle d’ambassadeurs de la paix et à mieux comprendre les diversités culturelles dans le Monde.



L'occasion de présenter les idées développées par Ibn Battuta durant ses voyages, porteuses de valeurs telles que la sagesse et le courage. Voyager peut conduire à de nombreuses découvertes importantes comme l'a démontré Ibn Battuta, ce jeune homme curieux qui a parcouru le monde pendant près de 30 ans et, à la fin de son voyage, a mis tout son savoir-faire dans le développement de la littérature et de la géographie du voyage.



Le Festival International Ibn Battuta est organisé par l'Association Marocaine d'Ibn Battuta. L'organisation a été fondée en juin 2015 par des professionnels du tourisme et des amoureux du patrimoine culturel marocain. C'est la première association mondiale créée et dédiée à promouvoir le "Prince des Voyageurs" Ibn Battuta, ses trajets, ses voyages et sa vie.





A propos du Festival International d'Ibn Battuta



Le Festival international d'Ibn Battuta vise à promouvoir la culture du voyage dans le monde. Il regroupe des personnes venues du monde entier, souhaitant perpétuer l'héritage littéraire d'Ibn Battuta.



Plus d'informations : https://ibnbattuta.ma