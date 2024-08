culture

Le couple mythique formé par Yves Montand et Simonne Signoret y vécut un temps et l’appelait "La Roulotte". Aujourd’hui devenu galerie d’art, ce lieu romantique par excellence, situé en plein coeur de Paris sur l’Île de la Cité, a désormais pour nom le "Vert Galant". Du 2 au 13 septembre prochain, il accueillera la nouvelle exposition de l’artiste Anne-Sophie Bettembourg, intitulée "Les Faits du hasard".





Mystère et sensualité



"Les “faits du hasard”, ce sont toutes ces rencontres imprévues qui illuminent nos vies à chaque instant et nous rendent heureux", explique Anne-Sophie Bettembourg. Inspirées par ce thème, les dernières créations de l’artiste - immenses installations de papier, encre et aquarelle rétroéclairées - sont particulièrement pétillantes et lumineuses.



"Basées sur une technique encore jamais expérimentée, ces oeuvres sont une nouvelle étape dans ma créativité", souligne l’artiste, "Par leur mystère et leur sensualité, elles bousculent une nouvelle fois le monde de l’aquarelle."





À propos de l’artiste



Ingénieur informatique de formation, Anne-Sophie Bettembourg a abandonné en 2014 sa carrière chez General Electric pour se consacrer entièrement à la peinture. Très rapidement remarquées, ses œuvres sont depuis régulièrement exposées (Art Shopping, GMAC, galerie du Vert Galant).





Informations pratiques :



"Les Faits du hasard", du 2 au 13 septembre 2018 de 15h à 18h ou sur rendez-vous

Vernissage le 6 septembre à 17h

Galerie du Vert Galant

52 quai des Orfèvres

75001 Paris



Plus d’informations sur : www.annesophiebettembourg.com