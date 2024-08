culture

La traversée de la banquise © Florian Ledoux





La photographie au cœur de l’ADN GEO



Voir le monde autrement, c'est la mission de GEO depuis 40 ans. Chaque numéro est l’opportunité de découvrir des territoires et cultures inconnus, des arts de vivre... Depuis sa création, GEO propose des photo-reportages exceptionnels qui ont fortement contribué à la renommée internationale du magazine.



GEO s’est toujours associé à des photographes de terrain empreints d’une histoire et d’un regard unique sur le monde. En s’associant avec ArtPhotoLimited, GEO offre à sa communauté la possibilité de s’évader et d’exposer chez elle des photographies exclusives issues de leurs reportages.





ArtPhotoLimited, le site internet de référence sur la photographie en édition limitée



ArtPhotoLimited (www.artphotolimited.com) a pour vocation de dénicher les plus belles photographies pour les rendre accessibles au grand public. Elle identifie à la fois des photographes talentueux dans le monde entier et noue des partenariats en exclusivité avec des titres de presse prestigieux ou des grandes agences photographiques. ArtPhotoLimited propose aussi bien des photographies vintages que contemporaines.





Gerewol des Peuls Bororo © Tuul et Bruno Morandi





Un partenariat qui comble les adeptes de voyages et de photographies



Pour le lancement de leur partenariat, ArtPhotoLimited et GEO ont collaboré avec 3 photographes de renom pour aboutir à une sélection rigoureuse de 120 photographies, en vente sur le site d’ArtPhotoLimited ainsi que sur un espace dédié sur le site de GEO. Chaque photographie est vendue en édition limitée à 300 exemplaires accompagnée d’un certificat d’authenticité. Elles sont proposées en plusieurs formats (de 30x20 cm à 150x100 cm) et finitions. Les tirages sont réalisés par ArtPhotoLimited dans son atelier situé à Bordeaux.

Estampe japonaise © Jean-François Lagrot

Pour découvrir les photographies :

https://www.artphotolimited.com/galerie-photo/collection-geomagazine





À propos de Geo



GEO est une marque multi-média du Groupe Prisma Media qui réunit 4 548 000 multi-readers (ONE GLOBAL 2018). Magazine de presse historique sur le marché voyage-découverte, il est le deuxième mensuel le plus lu par les Français (ACPM 2017). La marque a développé une gamme large de déclinaisons magazine et de livres : GEO Histoire, GEO Sciences, GEO Aventure, GEO Collection.





À propos d’ArtPhotoLimited



Créée en mai 2016, ArtPhotoLimited s’est imposée rapidement comme la référence en France pour l’achat de photographies en édition limitée sur internet. Fort d’un catalogue de plus de 10.000 photographies sélectionnées directement auprès de photographes talentueux ou issues d’archives de groupes de presse (l’Equipe, Le Figaro…), ArtPhotoLimited a pour ambition de construire la plus belle collection de photographies sur toutes les thématiques.