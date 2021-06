culture





La collection complète des 102 cartes de la première édition en vente



Vendredi 25 juin à 19h, la collection complète des 102 cartes datées de la première édition de 1999, parfaitement conservées dans un album original, va être mise en vente par la maison Million en charge de cette vente unique. Les prix pourraient bien s’envoler, à titre d’exemple, le 16 juin dernier une seule carte datée de 1999 s’est vendue 12000 euros lors d’une vente aux enchères à Troyes.

L’histoire d’un album Pokémon en sommeil depuis 22 ans

Richard Richarté, ouvre son premier magasin de jeux vidéo neufs et d’occasion en octobre 1999 sous l’enseigne Dock Games. À cette époque, les Pokémon ne sont pas encore sortis en France et personne n’en a entendu parler. Passionné de culture nipponne, il avait remarqué que les Pokémon faisaient un carton au pays du soleil levant. Il décide alors, dès la première publicité de son magasin, de tout axer sur les Pokémon. À la sortie des cartes Pokémon en France, le 18 novembre 1999, il prend parti de ne pas vendre ces cartes à collectionner en booster (Paquet de 11 cartes) mais plutôt de les vendre à l’unité en fonction de leur rareté.



Collection Pokémon première édition



Une des première collection compléte en France



Pris au jeu lui-même, et après plusieurs centaines de boosters ouverts, Richard se constitue une collection complète (sans doute l’une des premières en France) des 102 toutes premières cartes qu’il range soigneusement dans le classeur Pokémon officiel de l’époque.

22 ans plus tard, Richard Richarté, aujourd’hui fondateur et PDG de Mini World Lyon, un parc de miniature animée, se lance dans un nouveau projet d’envergure. Celui de créer un second parc, Mini World Côte d’Azur, à Toulon. Le concept des mondes miniatures de Mini World regorge de centaines de références à la pop culture et Richard décide de faire un clin d’œil aux Pokémon dans son nouveau parc. Il sort alors son album Pokémon de l’époque, non sans une certaine nostalgie, pour choisir l’une des créatures, et c’est finalement le célèbre Pikachu qui est sélectionné pour figurer dans les mondes la Côte d’Azur en miniature.



Album original - Édition 1999

Une vente inédite à l'hotel Drouot

Plutôt que de laisser dormir son album dans un placard et au vu de l’engouement mondial pour les Pokémon, il décide de mettre en vente sa collection afin de lui donner une nouvelle vie. C’est sous le plus beau des projecteurs, au sein du prestigieux hôtel des ventes Drouot Paris que l’album Pokémon de Richard sera mis en vente ce vendredi 25 juin. Une nouvelle histoire pour cette collection, chargée de souvenirs pour Richard Richarté.



Quand les enchères s’emparent du phénomène Pokémon

C’est un phénomène vieux de 25 ans, qui ne s’est jamais aussi bien porté. Depuis environ 2 ans, la valeur des cartes anciennes et surtout bien conservées, a explosé. Si l’engouement pour les cartes Pokémon est tel, deux raisons semblent évidentes. D’abord l’anniversaire des 25 ans de la franchise Pokémon cette année, mais surtout l’effet des influenceurs sur le web.



L’américain Logan Paul a ouvert en direct une boite de 36 boosters de la première édition américaine du jeu… acquise pour la somme de 1 million de dollars. En France cette vague est propulsée par des blogueurs comme David Lafarge, Kameto ou Michou, ainsi que des personnalités comme Kev Adams, les rappeurs Big Flo ou Lorenzo qui a vendu 15 cartes de sa collection pour un total de 305 793 euros.

JEU DE CARTES À COLLECTIONNER POKEMON

Set de base 1re édition - France, 18 novembre 1999

Ensemble des 102 cartes du set de base de la première édition sorti en France. Elles sont dans un classeur original fait pour le set de base.

État proche du neuf.

40 000 / 60 000 €



Vente physique - Millon- Drouot Paris

www.millon.com/vente/115362

Vente en ligne - Drouot online

www.drouotonline.com/l/15403771-jeu-de-cartes-a-collectionner