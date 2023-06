culture



Cette saison, le festival propose quatre jours de projections et d'événements spéciaux qui se dérouleront dans divers lieux de Ramsgate et Broadstairs.





Gala d'ouverture jeudi 22 juin



Le gala d'ouverture du jeudi 22 juin, qui aura lieu au Palace Cinema de Broadstairs, présentera en Première britannique le nouveau film de Jacqueline Bisset, "Loren & Rose", réalisé par Rusell Brown.





Projection du premier film de Clémentine Célarié

Le festival se clôturera le dimanche 25 juin avec la première britannique du remarquable "Pierre et Jeanne", première incursion derrière la caméra de Clémentine Célarié.



Le film se remarque aussi par une distribution exceptionnelle avec Loris Freeman, Elodie Godart, Clémentine Célarié, Tom Leeb, Mathieu Amalric, Sergi López et Dominique Pinon. La projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec Clémentine en personne ainsi que le producteur du film, Matthieu Rubin.

A noter également au programme, "Passing Through" premier long-métrage du Britannique Dave Hall avec l’acteur australien Mark Little, connu de tous les fans de la série "Neighbours" pour avoir joué le rôle de Joe Mangel. Mark sera présent à la projection du film.





11 longs métrages et 64 courts métrages

Au total, 11 longs métrages et 64 courts métrages dans cinq catégories, narratif, documentaire, animation, expérimental et Web/TV, provenant des cinq continents.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 25 juin, avec la remise de l'Anchor Award, un prix en bronze massif conçu par le regretté Dominic Grant, au meilleur film du festival, ainsi que d'autres prix pour tous les lauréats. Une fois de plus, l'actrice Brenda Blethyn (VERA), nominée aux Oscars et lauréate de BAFTA et Golden Globe, et marraine du festival, jugera le meilleur premier film.

Pour plus d’information : www.ramsgateiftvfest.org