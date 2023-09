culture



François Staal est un auteur compositeur interprète qui a modelé un projet de chanson française, poétique et décalé, à l’esthétique rock de style anglo-saxon.



Ses compositions créent une ambiance sensuelle et irrespectueuse, ronde et exaltée mais aussi parfois tribale et puissante, elles accompagnent des textes travaillés, impressionnistes plus que narratifs, fraternels et engagés dans les valeurs d’humanisme et la défense de l’environnement.



Programme

15 sept 2023 : Salle polyvalente de Ravières (89390)

16 sept 2023 : Le Diapason (Vénizy, 89210)

23 et 24 sept 2023 : Théâtre des vents (Avignon, 84000)

29 sept 2023 : Le Tarmac (Montpellier - Saint Jean de Vedas 34430)

8 octobre 2023 : Le Temple, lieu dit les Robertins (Montmorin, 63160)

14 oct 2023 : Les garagistes (Saint Florentin, 89600)

15 oct 2023 : Théâtre perché (Brienon sur Armançon, 89210)

18 oct 2023 : Ecole intercommunale de musique (Vénizy, 89210)

21 oct 2023 : Le clos des artistes (Turny, 89570)

20 nov 2023 : La péniche Antipode (Paris, 75019)



Tournée écoresponsable et participative pour une trentaine de dates

Pour cet artiste sensible à la question environnementale, l’été 2022 a imposé l’évidence de devoir changer habitudes et pratiques : sa tournée a pris une direction à la fois écoresponsable et participative pour une trentaine de dates.





Tournée "Avec Vous", construite avec le public, vise un bilan carbone le plus bas possible



La tournée "Avec Vous", construite avec le public, vise un bilan carbone le plus bas possible, notamment en minimisant tous les trajets, ceux de l’équipe artistique comme ceux du public. Ainsi, les étapes s’inscrivent sur une boucle : les musicien.ne.s ne rentrent chez eux entre chaque concert que si nécessaire et par le train.



Et des salles proches des lieux de vie du public sont privilégiées, pour minimiser les trajets. Pour cela, l’équipe du projet a imaginé un projet participatif, en sollicitant les followers sur Facebook et instagram pour qu’ils identifient eux-mêmes les salles où ils souhaitent voir jouer François Staal, et participent à l’organisation du concert.





"L’humaine beauté", 7e album de François Staal



Sorti en décembre 2021, L’humaine beauté est le 7e album de François Staal, point d'orgue d'une recherche débutée il y a dix ans, et qui marie ses deux vies d’artiste, chanteur rock et compositeur de musique de film. En 2022, l’album a suivi une tournée classique en Haute-Marne à Saint Dizier et en région parisienne (Cabaret Sauvage, Café de la danse, La Batterie de Guyancourt, le Pan Piper…).



