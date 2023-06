culture





"Crise des vocations", "nouvelle agression d’un enseignant", "classes bondées", "échec scolaire"… Ces expressions tirées des médias présentent l’éducation comme un secteur en plein naufrage. Le refrain commence à être connu : à chaque rentrée on se demande s’il y aura suffisamment de profs.

Pourtant, l’enseignement est le plus beau métier du monde, si l’on en croit le dicton. Si la sagesse populaire a vu juste, elle oublie cependant les ados auxquels est confronté l’enseignant jour après jour et les relations avec une administration qui semble parfois avoir abandonné tout sens logique.



Sylvain Bersinger, enseignant d’économie en lycée pendant quelques années avant de migrer vers d’autres horizons, nous livre son diagnostic et quelques idées de réformes basées sur sa propre expérience. Un témoignage entre humour et critique sans langue de bois pour nous faire collectivement réfléchir aux leviers pour que le « plus beau métier du monde » le soit réellement.



Un livre qui s’adresse principalement aux professionnels de l’Éducation nationale, aux parents d’enfants scolarisés et au grand public curieux de comprendre la décadence de cette institution représentant le plus gros poste budgétaire de l’État.



"Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs ?"

Auteur : Sylvain Bersinger,

Enrick B Editions - Collection Essais

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 170 pages

Prix public TTC : 16,95 €

Date de parution : 13 juin 2023

ISBN : 978-2-38313-191-5

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteur

Sylvain Bersinger a commencé sa carrière en enseignant l'économie et la gestion au lycée, fonction qu'il a quitté au bout de trois ans. Il est aujourd'hui économiste au sein du cabinet Asterès. Il est par ailleurs l’auteur d’une série de livres sur les entrepreneurs de légende, ainsi que d’ouvrages de vulgarisation tels que "Apprenons l’économie avec San-Antonio" (éditions Marie B). Il a remporté le prix Turgot du Jeune Talent 2021 pour son livre Les entrepreneurs de légende français.

www.enrickb-editions.com