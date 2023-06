culture







"Les jeunes ne veulent plus travailler"

"Les jeunes ne sont pas fidèles à l’entreprise"

"Les jeunes veulent tout immédiatement"

"Les jeunes ne respectent pas les plans de carrière en place"…



Pourquoi un tel désintérêt des jeunes pour le monde de l’entreprise ? Que faire de cette "génération Y" individualiste et désengagée ?

À moins que ce ne soit le monde du travail et ses turnover, bore-out, burn-out… qui ne soit plus adapté au monde d’aujourd’hui ?



Les jeunes n’essaieraient-ils pas de faire passer un message ? De manifester leur rejet envers un système dépassé et inégalitaire, un système où l’on protège les privilèges et situations acquises ? N’est-ce pas la sonnette d’alarme d’un monde du travail qui court à sa perte ?



En se concentrant sur le cas spécifique des jeunes actifs, Marius Amiel dresse un état des lieux du marché du travail actuel en France. Il pointe le décalage croissant entre des méthodes de management et un système institutionnel obsolète, et les évolutions d’une population active en quête de sens et de reconnaissance. Un décalage qui conduit à une exclusion croissante des jeunes et enferme la jeunesse dans une impasse. Marius Amiel propose aussi un ensemble de solutions originales tant pour les actifs que pour la vie économique en faisant le pari d’une plus grande liberté. Pour, enfin, mettre un terme à ce malaise qui gangrène l'ensemble du monde du travail.





"Malaise sur le marché du travail, comment réconcilier la jeunesse avec le monde professionnel"

Auteur : Marcus Amiel

Enrick B Editions - Collection Essais

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 140 pages

Prix public TTC : 16,95 €

Date de parution : 3 mai 2023

ISBN : 978-2-38313-197-7

A propos de l'auteur



Ancien élève de l’ENS de Lyon et de Sciences Po, Marius Amiel a développé une réflexion sur le monde du travail contemporain, au croisement de plusieurs disciplines et de l’expérience de différents milieux professionnels. Ses publications sur le « malaise sur le marché du travail » contemporain ont donné lieu au présent essai.

