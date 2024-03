culture

Ce projet d’illustrations est né d’une volonté de se ré-approprier le temps et d’exprimer des choses simples en un minimum de traits: « Lorsque le dessin commence, le monde peut s’effondrer, je ne ne peux pas arrêter. Qui fait cela de nos jours ? Dire « non » à ce qui nous veut sans cesse, comme notre smartphone, le travail...» déclare Alain Bourdon.

" SURF " préfacé par Kelly Slater

Seront exposées des illustrations originales et des prints en éditions limitées ainsi que des planches de surf uniques customisées par l’artiste. L’occasion de découvrir également son nouvel ouvrage " SURF " préfacé par Kelly Slater et écrit en collaboration avec Fred Bernard, référence de la littérature jeunesse contemporaine.



ALAIN BOURDON Designer Graphique/Illustrateur :

Apr è s s ’ê tre form é aux Arts Décoratifs, Alain Bourdon a créé son atelier de design graphique. Depuis, il a signé de nombreuses affiches d ’ expositions, signalétiques de musées et d ’ institutions, les maquettes de nombreux livres d ’art… Il r é fl échit sans cesse à traduire son engagement et ses valeurs dans son travail qui se doit éthique.

The Minimalist Wave est un projet obsessionnel à propos d'une vague. Elle obé it a un proc é d é rituel mais n ’ est jamais la m ê me. Elle évolue sans cesse au fil des rencontres, voyages... en restant toujours singuli è re. Tout est dessiné à la main, pour prendre le temps. C ’ est aussi une invitation à se retrouver dans l ’oc éan et s ’ y perdre.

FRED BERNARD Auteur

Signature incontournable de la littérature jeunesse contemporaine, diplômé des Beaux Arts, il publie en 1996 ses premiers albums jeunesse et connais rapidement le succ è s, remportant de nombreux prix (Goncourt jeunesse, Prix Sorci è res, etc…).



l publie en moyenne 1 album par an. Passionné par la nature et les écrivains voyageurs (London, Hemingway, Gary…), il imagine des personnages vivants et attachants et des histoires singuli è res qui n'intéressent pas seulement les enfants.

Fred Bernard a récemment été nomm é Chevalier des Arts & Lettres pour ses 23 albums jeunesse réalisés en 20 ans avec son comp è re François Roca.

Il collabore en 2023 avec Alain Bourdon pour la sortie du Livre « Surf » aux Editions Albin Michel.

Contact



Olivier Boulet/Stéphane Caraguel

La Pâtisserie Graphique

Galerie d’art/Studio Photo/Enseignement Artistique

31 Rue Paul Bert, 64200 Biarritz

olivier@lapatisseriegraphique.com

0652443592

Instagram.com/la_patisserie_graphique