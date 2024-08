culture

Daniel Hourdé

« Si Près du Paradis »



La Chapelle Saint-Louis de La Salpetrière

Exposition du 16 mai au 14 juillet 2019



Daniel Hourdé, sculpteur français connu pour son exposition spectaculaire sur le Pont des Arts en 2016, lance sa nouvelle exposition personnelle, "Si Près du Paradis", au cœur de la Chapelle Saint- Louis de La Salpetrière du 16 mai au 14 juillet 2019. L’exposition, en partenariat avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), présentera de nouvelles œuvres de statues figuratives en bronze, ainsi que des installations monumentales en métal portant les dessins au fusain poétiques de la forme humaine. Ce site d'exposition historique est connu pour ses prestigieuses expositions d'artistes de renommée internationale, tels que Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Gérard Garouste, Nan Goldin et Ernest Pignon-Ernest.



"C'est un rêve de voir mon travail dans un espace aussi incroyable", déclare Hourdé. "Exposer dans une église est une expérience passionnante, ce lieu créant une synergie avec mes œuvres où l’iconographie chrétienne est souvent présente."



Les grandes statues figuratives en bronze de Daniel Hourdé empreintes d’un classicisme décalé, évoquent des thèmes universels s’inspirant de diverses mythologie. Pour cette exposition, Daniel Hourdé a conçu un parcours où son oeuvre prend place dans l’édifice. Il fait vivre ses sculptures en dialogue avec l’architecture. La sculpture déterminer l’espace de cette confrontation. La Salpêtrière est un site historique commandé par Louis XIV et connu pour son programme d'expositions prestigieux. Dans l’immensité de ces nefs et de ces chapelles, le travail d’Hourdé trouve une résonnance remarquable.







Photo © David Atlan



A propos de Daniel Hourdé



Daniel Hourdé est un artiste français contemporain travaillant le bronze et l’acier au travers de grandes installations associant la sculpture et le dessin. Hourdé a exposé en Europe, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Vit et travaille à Paris Ecole des Beaux- arts de Grenoble / Atelier Jean-Marie Pirot Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris / Atelier Yankel. Partout où il se rend, ses œuvres attirent un nombre considérable de collectionneurs et de publications prestigieuses. Hourdé a été présenté par le New York Times, ABC News, l'AFP, Newsweek, Art + Auction, Connaissance des Arts et Harper’s Bazaar.





