culture



Festival entre Rhône et Saône 2023



"Village de Sensibilisation au Monde Subaquatique / les Palabres de l’Eau / Arkadia"

Organisé par les Associations Odysseus 3.1 et Le Maquis, soutenues par la Ville de Lyon

Lieu : Barge Le Maquis 40 Quai Rambaud 69002 Lyon et Jardin Aquatique Jean Couty, Confluence

Quai Rambaud 69002 Lyon au niveau du 40. Tram T1 et T2 arrêt Hôtel de Région Montrochet



Dates : Vendredi 30 juin, samedi 1er juillet, dimanche 2 juillet 2023

Horaires : 10h - 22h



www.odysseus31.com

www.lemaquis-confluence.org

Plus de 3000 visiteurs en ont profité en 2022. De fait, une des animations phare de la première édition réussie du Festival entre Rhône et Saône en 2022 (https://entre-rhone-et-saone.fr/le-festival), les associations Odysseus 3.1 et Le Maquis renouvellent l’aventure en proposant aux citoyens de venir découvrir les richesses du monde subaquatique. Cette année, un programme culturel viendra enrichir l’expérience du Village avec les "Palabres de l’Eau" en soirée.



Quand deux associations Le Maquis et Odysseus 3.1 convergent vers les mêmes valeurs, nait une volonté de transmettre, sensibiliser les lyonnaises et lyonnais aux richesses aquatiques. Fortes de leurs expériences respectives, elles ont à cœur de vous embarquer à la découverte de l’eau à travers plusieurs thématiques : artistique, scientifique, participatif…



À la confluence de Lyon, sur le Quai Rambaud et à bord du bateau Le Maquis, premier bateau à énergie positive de Lyon, finaliste des Trophées de la Construction 2020, venez découvrir des projets et des actions en faveur de la préservation des milieux aquatiques.



Avec les animations et expositions proposées, l’art sort des musées à l’occasion du Festival, jusque dans l’espace public. Dont une 50aine de magnifiques photos subaquatiques des écosystèmes du Rhône et de la Saône pour montrer ce que le promeneur des quais lyonnais ne voit pas, les paysages secrets et la vie subaquatique. Toute la beauté de ces lieux à préserver vous sera contée par des plongeurs et artistes passionnés, témoins de ce qui se joue là, sous ses pieds, à quelques mètres sous la surface. Des ateliers scientifiques autour de l’eau viennent compléter le dispositif tout public. En soirée, les Palabres de l’Eau proposent un cycle de projections, spectacle, rencontres et tables rondes en plein air, pour découvrir les eaux des mers, lacs, fleuves et rivières, et celles et ceux qui s’engagent pour la protéger.



Le dimanche, Odysseus 3.1 renouvelle l’exploit de 2022 avec Arkadia, première mondiale. Des plongeurs traversent Lyon en plongée sous marine.



Vidéo de l’édition 2022 : www.vimeo.com/753036086

Pour accéder au programme complet, cliquez ici